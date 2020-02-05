AB’den iki Türk’e sondaj yaptırımı

Brüksel-Ankara hattında yaşanan gerginliği bir doz daha artırmasına kesin gözüyle bakılan bu hamle bağlamında kimliği şu aşamada açıklanmayan iki Türk vatandaşının yaptırım listesine alınması kararlaştırıldı. AB’nin dış ilişkilerden sorumlu çalışma grubu RELEX tarafından alınan karar gereği bu iki kişi için malvarlıklarının dondurulması ve Birlik ülkelerine seyahat yasağı getirilmesi uygulamaları devreye sokulacak. Söz konusu iki kişiye ilişkin karar, önümüzdeki haftalarda, AB bakanlarının onayına sunulacak. ‘Siyasi olmadıkları’ belirtilen ve şu an gizli tutulan isimlerin onay aşamasında açıklanması öngörülüyor. Yaptırımın Türkiye’nin sondaj çalışmaları üzerinde bir etki yaratması beklenmiyor.



