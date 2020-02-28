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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

AB'den İdlib'de itidal çağrısı

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AB'den İdlib'de itidal çağrısı
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İdlib'de gerginliğin acilen durdurulması gerektiğini kaydetti.

Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de artan gerginlik acilen durdurulmalı. Gerginliğin uluslararası açık bir askeri çatışmaya dönüşme riski bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Gerginliğin aynı zamanda kabul edilemez insancıl acıya yol açtığını ve sivilleri tehlikeye attığını" kaydeden Borrell, "AB tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyor ve tüm can kayıplarından dolayı üzüntü duyuyor. AB güvenlik çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri göz önünde bulunduracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, AB'nin tüm taraflarla iletişimde olduğunu belirtti.

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