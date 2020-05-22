AB’den havayolu kılavuzu: Maske takılsın test şart değil

Avrupa Birliği Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), CovId-19 salgını nedeniyle uçak yolcuları ve personelinin uyması gereken ana esasları belirledi. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ile ortaklaşa hazırlanan kılavuz, çıkış yapılacak havalimanından varılacak havalimanına kadar uyulması istenen önlemler dizisinden oluşuyor. EASA Direktörü Patrick Ky, hazırlanan protokolün güvenli hava yolculuğu için şablon niteliğinde olduğunu belirterek, “Sağlık güvenliğinin güvence altına alınması ticari hava yolculuğunun kaldığı yerden devam etmesi açısından kritik bir etken” dedi. EASA’nın önerileri, önlemlerin ancak Avrupa ülkelerinin uyumlu hareket etmesi halinde etkili olacağı görüşündeki Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından memnuniyetle karşılandı. EASA’nın önerilerinden bazıları şunlar:

Havalimanı terminallerine sadece yolcu ve görevlilerin girmesine izin verilmeli. Yolculara refakat eden kişilere sadece yolcunun desteğe ihtiyacının bulunması, engelli olması gibi özel durumlarda izin verilmeli.

ONLINE CHECK-IN

Uçuş öncesi mobil uygulamalar aracılığıyla check-in yapılması gibi teması azaltacak alternatif elektronik süreçler tercih edilmeli.

Sosyal mesafe uygulanmalı, yolcular ve görevliler için hijyen önlemleri artırılmalı.

Havalimanlarında havalandırma sistemi optimal düzeyde kullanılmalı. Uçaklarda, havalandırma sistemlerinde yüksek performanslı HEPA filtreleri kullanılmalı. Yolcular, uygun havalandırmadan 30 dakikadan fazla yoksun kalmamalı.

MASKE TAVSİYESİ

Havalimanına gelen ve uçacak olan kişilerin mevcut önlemler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalı.

Havalimanında ve uçakta maske takılmalı. Maske, gidiş havalimanına girildiği andan geliş havalimanından çıkana kadar kullanılmalı. Maskeler için; güvenlik kontrolü, tıbbi gereklilik ve 6 yaşından küçük olunması halinde istisna uygulanabilir. Sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda cerrahi maske tercih edilmeli. Uçuş süresi boyunca yetecek kadar maske bulundurulmalı.

Aynı aileden olanlar yan yana oturabilmeli. Uçakta duty free ürün satışı yapılmamalı, yiyecek ve içecek servisi sınırlandırılmalı. Kabindeki el bagajı sayısı asgariye indirilmeli.

TEST GÜNCELLENECEK

Yolcuların seyahatine izin verilip verilmeyeceğini belirleyecek testler yapılarak ‘bağışıklık pasaportu’ verilmesi mevcut bilimsel veriler ışığında desteklenmiyor. Ancak bilimsel gelişmeler dikkatle izlenerek gerekmesi halinde öneri güncellenecek.

Ulusal planda ateş ölçme uygulaması devredeyse bu ölçümler havalimanına girmeden önce yapılmalı, ateşi 38 derece ve üstü olanlar sağlık personeline yönlendirilmeli.

Tedbirler nedeniyle asi yolcularla karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çeken EASA, bu krizlerin iyi yönetilmemesi halinde sorun potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek paniğin uçuş güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

HAVACILIK AĞIR DARBE ALDI



- Havacılık, salgından en olumsuz etkilenen sektörler arasında yer alıyor.

- Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) önceki gün açıkladığı verilere göre nisanda 600 uçak daha uçuştan çekildi. Gelinen aşamada küresel ticari uçuş filosunun üçte ikisi yerde.

- Hava trafiğinde örneğine az rastlanır bir düşüş görülürken bazı bölgelerde uçuşlar yüzde 90 azaldı. IATA verileri havayolu şirketlerinin yolcu gelirlerindeki kaybın 314 milyar dolar seviyesinde olacağına işaret ediyor.

- Sektörde 25 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırken, çok sayıda havayolu şirketi kurtarma planı için devletlerin kapısını çalıyor.