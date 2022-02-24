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AB’den geniş yaptırım kararı... Wagner’in patronu da Zaharova da listede

#Avrupa Birliği#Rusya#Yaptırım
AB’den geniş yaptırım kararı... Wagner’in patronu da Zaharova da listede

Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’nın Ukrayna hamlesine karşı önceki gün genel hatlarıyla açıkladığı yaptırım listesinin detayları netleşti.

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AB ülkelerine seyahat yasağı getirilen ve malvarlıklarının dondurulmasına karar verilenler arasında dikkat çeken isimler var.

SAVUNMA BAKANI ŞOYGU

AB’nin yeni yaptırım listesinde iki bölgenin bağımsızlığının tanınması için oy kullanan Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’nın 351 üyesinin yanı sıra 23 birey ve 4 kurum yer alıyor. Listenin en dikkat çeken isimleri Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus lider Vladimir Putin’e en yakın isimlerden Kremlin İdaresi Başkanı Anton Vayno ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova. Wagner grubunun patronu, ABD’nin de listesinde yer alan, Yevgeniy Prigojin de listeye alındı. Listede üst düzey komutanlar da var.

AB, Rus karar alıcıların yanı sıra banka yetkilileri ve propaganda yapan isim ve kurumları da hedef aldı. Bu çerçevede yaptırım kapsamına alınan bankalar Rossiya Bank, Promsvyazbank ve VEB.

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LİDERLER TOPLANIYOR

AB liderleri bugün Brüksel’de özel bir zirve için bir araya geliyorlar. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin değerlendirileceği zirvede, bu ülkeye daha fazla nasıl destek sağlanacağı ve Rusya’ya karşı izlenecek politikalar ele alınacak. Liderler, kurallara dayanan uluslararası düzenin korunmasını da masaya yatıracaklar.

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#Avrupa Birliği#Rusya#Yaptırım

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