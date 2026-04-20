AB’den enerji krizine evden çalışma formülü

#Enerji Krizi#Uzaktan Çalışma#Toplu Taşıma Sübvansiyonları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 07:00

Avrupa Komisyonu, Ortadoğu’daki savaşın tetiklediği enerji fiyat şokuna karşı talebi düşürmek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla uzaktan çalışmayı ve toplu taşıma sübvansiyonlarını teşvik etmeye hazırlanıyor.

Gelecek hafta üye ülkelere sunulacak taslak belgede bu adımların yüksek enerji fiyatlarına “acil rahatlama” sağlamayı hedeflediği belirtiliyor. Taslakta, mümkün olan sektörlerde haftada en az bir gün zorunlu uzaktan çalışma uygulanmasının teşvik edilmesi öneriliyor. Ayrıca toplu taşımaya destek verilmesi ve ısı pompaları, kazanlar ve güneş panellerinde KDV indirimi gibi adımlar yer alıyor. Komisyonun ayrıca elektrifikasyon için “iddialı” ancak henüz açıklanmamış hedefler belirleyeceği ve bu kapsamda ısı pompaları, elektrikli araçlar ve küçük ölçekli bataryalar için sosyal kiralama programları geliştirilmesine destek vereceği ifade ediliyor.

Komisyon, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası benzer şekilde termostatların bir derece düşürülmesini tavsiye etmişti.

 

 

BAKMADAN GEÇME!