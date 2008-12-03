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AB'den 'Doğu Ortaklığı' önerisi

“Akdeniz İçin Birlik” projesiyle güney komşularıyla ortak projeler hedefleyen AB, “Doğu Ortaklığı” sayesinde de Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna ile ilişkilerini derinleştirmek için harekete geçti.

AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, “Doğu Ortaklığı” önerisiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, yılbaşında görevi Fransa'dan devralacak Çek Cumhuriyeti'nin dönem başkanlığı içinde AB ile 6 Doğu komşusu arasında zirve düzenlenmesini önerdi.

Doğu komşularına “Siyasi ve ekonomik tehditlerde size yardımcı olmak istiyoruz” mesajını verdiklerini anlatan Barroso, önerinin hiçbir şekilde AB üyeliğini içermediğine işaret etti.

Sınırlarında “risk ve belirsizlik” görmek istemediklerini anlatan Barroso, “Doğu Ortaklığı”nın hiçbir şekilde “etki alanı ve Avrupa'da yeni bölünmeler yaratmak” olarak görülmemesini istedi.

“Kimseye bir şey empoze etmedikleri” vurgulayan Barroso, her ülkenin istediği tercihi yapabileceğini, “sorunların füzeler yerine çok taraflılık ve demokrasiyle çözülmesinden yana olduklarını” ifade etti.

AB Komisyonunun “Doğu Ortaklığı” önerisi, gerekli kriterleri karşılamaları halinde Avrupa Komşuluk Politikasının kapsadığı 6 ülkeyle kapsamlı serbest ticaret dahil yeni ortaklık anlaşmaları, idari kapasitenin güçlendirilmesi için destek, AB'ye kademeli ekonomik entegrasyon, uzun vadede vizesiz seyahati öngören vize kolaylığı, işçilerin dolaşımının kolaylaştırılması, doğal ve insan kaynaklı felaketlere hazırlık, enerji güvenliği ve KOBİ'lerin desteklenmesi gibi açılım ve projeleri içeriyor.

AB, 2007-2010 döneminde Azerbaycan'a 92 milyon Avro, Ermenistan'a 98,4 milyon Avro, Gürcistan'a savaşın ardından yeniden yapılanma yardımları hariç 120,4 milyon Avro, Moldova'ya 209,7 milyon Avro ve Ukrayna'ya 494 milyon Avro ayırdı.

Avrupa Parlamentosunun ikinci büyük grubu Sosyalistler ise AB'nin “Karadeniz Birliği” ile söz konusu 6 ülkeye ilaveten Türkiye ve Rusya ile bölgesel işbirliği yapmasını savunuyor.
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