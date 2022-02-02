AB’den doğalgaz diplomasisi

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AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson dün Katar Enerji Bakanı Saad Sherida El Kaabi’yle görüştü. Simson, zamanlı ve önemli olarak nitelediği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, güvenilir bir enerji ortağı olarak nitelediği Katar’ın, doğalgaz akışının aksaması halinde LNG tedarikini artırma konusunda AB’yle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan doğalgazının Türkiye üzerinden AB’ye ulaştırılması da Brüksel’in ilgilendiği opsiyonlar arasında. Simson’un cuma Bakü’de temaslarda bulunması öngörülüyor. Gelecek hafta da ABD-AB Enerji Konseyi toplanacak.

RUSYA’DAN KARŞI HAMLE

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, olası bir Rus askeri hamlesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanacağını yinelerken, doğalgazın silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. AB’nin girişimleri sürerken, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik gaz tedarikini dün, geçen ayın ortalamasının neredeyse iki katına yükseltmesi dikkat çekti.