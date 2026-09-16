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AB’den çocuklara sosyal medya kısıtlaması

Güncelleme Tarihi:

#AB#Sosyal Medya#Tiktok
AB’den çocuklara sosyal medya kısıtlaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 07:00

AVRUPA Komisyonu, 15 yaşından küçüklerin ebeveyn izni olmadan sosyal medya ve video platformlarında hesap oluşturmasını yasaklamaya hazırlanıyor.

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Euronews’in haberine göre “EU Kids Act” adı verilen düzenleme, Instagram, TikTok ve YouTube’un yanı sıra riskli video oyunları ve yapay zekâ sohbet botlarını da kapsayacak. Tasarıyla teknoloji şirketlerine, dijital hizmetleri çocukların güvenliğini gözeterek geliştirme zorunluluğu getirilecek. Buna göre 3 yaşından küçüklerin yüksek riskli çevrim içi hizmetlere erişimi engellenirken, 3-13 yaş grubu çocuklara uygun hizmetleri yetişkin gözetiminde kullanabilecek. 13-15 yaş arasındakiler sosyal medya ve video platformlarına ebeveyn kontrolü altında ve sınırlı özelliklerle erişebilecek. 15-18 yaş grubunda ise ebeveyn izni aranmayacak ancak ek güvenlik önlemleri uygulanacak. Platformların kullanıcı yaşını doğrulaması zorunlu olacak. Tasarıyla ayrıca sonsuz kaydırma ve yapay bildirimler gibi kullanıcıları platformda tutan özelliklerin yasaklanması, algoritmaların kullanıcıları giderek benzer içeriklere sürükleyen “tavşan deliği” döngülerinden uzak tutulması planlanıyor. Riskli ayarlar ise varsayılan olarak devre dışı bırakılacak. Yasa teklifinin perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

 

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#AB#Sosyal Medya#Tiktok

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