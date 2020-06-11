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Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 11.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

AB’den Çin’e korona suçlaması

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den Çin’e korona suçlaması
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Avrupa Birliği, korona salgını sırasında oluşan devasa boyuttaki kasıtlı yanlış bilgi dalgası konusunda iki ülkeyi hedef gösterdi.

Brüksel, Rusya ve Çin’i, AB içinde, komşu bölgelerde ve küresel alanda nüfuz operasyonları ve dezenformasyon kampanyaları düzenlemekle suçladı. Bu konuda daha önce Rusya’yı çeşitli düzeylerde uyaran ve suçlayan AB’nin, Çin’i ilk kez dezenformasyon kaynağı olarak nitelemesi önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Harekete geçmemenin çok tehlikeli olacağı uyarısında bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, “Elimizde kanıt varsa ifşa etmekten çekinmememiz gerektiğine inanıyorum” dedi. AB Komisyonu’nun ‘sistemik rakip’ olarak tanımladığı Çin ile bir Soğuk Savaş başlatma niyetinde olmadıklarını belirten AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Koronavirüs günlerinde dezenformasyon öldürebilir” dedi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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