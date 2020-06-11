AB’den Çin’e korona suçlaması

Brüksel, Rusya ve Çin’i, AB içinde, komşu bölgelerde ve küresel alanda nüfuz operasyonları ve dezenformasyon kampanyaları düzenlemekle suçladı. Bu konuda daha önce Rusya’yı çeşitli düzeylerde uyaran ve suçlayan AB’nin, Çin’i ilk kez dezenformasyon kaynağı olarak nitelemesi önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Harekete geçmemenin çok tehlikeli olacağı uyarısında bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, “Elimizde kanıt varsa ifşa etmekten çekinmememiz gerektiğine inanıyorum” dedi. AB Komisyonu’nun ‘sistemik rakip’ olarak tanımladığı Çin ile bir Soğuk Savaş başlatma niyetinde olmadıklarını belirten AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, “Koronavirüs günlerinde dezenformasyon öldürebilir” dedi.