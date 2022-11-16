AB’den çifte standart! İngiltere’ye ‘olur’ Türkiye’ye ‘bekle’

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Avrupa Birliği, artık üyesi olmayan İngiltere’nin, savunma odaklı Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) kapsamında yer alan Askeri Hareketlilik Projesi’ne katılımına yeşil ışık yaktı. NATO’nun da son dönemde üzerinde önemle durduğu askeri unsurların bürokratik engellere takılmaksızın bir ülkeden diğerlerine hızlı geçişinin sağlanmasına dayanan bu projeye katılmak istediğini 2021’de AB’ye resmen bildiren Türkiye’ye ise şu ana kadar olumlu bir yanıt verilmedi.

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ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AÇIK

Askeri Hareketlilik Projesi, ulusal sınır ötesi askeri nakliye prosedürlerini basitleştirmeyi ve standartlaştırmayı amaçlayan politik-stratejik bir platform. Askeri personel ve varlıkların karayolu, demiryolu, deniz veya havayoluyla AB genelinde hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlayan bu proje, 2020’de alınan bir kararla üçüncü ülkelere de açıldı. İngiltere’den önce AB üyesi olmayan Kanada, Norveç ve ABD bu projeye dahil oldu.

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HIZLI HAREKET İMKÂNI

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD, Kanada ve Norveç’in ardından İngiltere’nin katılımının projenin öneminin bir başka kanıtı olduğunu belirterek, “Özellikle Ukrayna’ya acil askeri destek sağladığımız şu günlerde, AB ve NATO’nun krizlere yanıt verme kabiliyetini artırmak için silahlı kuvvetlerin hızlı hareket etmesini ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

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ATİNA VE RUM ENGELİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’ye ilişkin sürecin işlediğine dikkat çekerken projeye katılımın oybirliği gerektirmesi Ankara’nın işini zorlaştıran başlıca etken olmayı sürdürüyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avusturya’nın Türkiye’nin katılımına sıcak bakmadıkları biliniyor. Oysa NATO’nun en önemli ülkelerinden olan Türkiye’nin bu programa katılması her iki tarafa da yarar sağlama potansiyeli taşıyor. Bu yönde bir adımın, AB-NATO savunma işbirliğine önemli bir katkı olacağı konusunda da genel bir görüş söz konusu.