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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 12:05 | Son Güncelleme:

AB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali

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AB'den Belarus'a yeni yaptırım sinyali

Avrupa Birliği (AB), Atina-Vilnius seferini yapan yolcu uçağının acil iniş yapmasını sağlayarak uçaktaki muhalif gazeteciyi gözaltına aldığı belirtilen Belarus'un "bu eyleminin sonuçları" olacağını bildirdi.

Avrupa Birliği ile Belarus arasındaki kriz büyüyor.

Avrupa Birliği (AB) adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün iki AB başkenti arasında uçan AB şirketi Ryanair'e ait uçağa bomba ihbarı gerekçesiyle Belarus'un başkenti Minsk'e iniş yaptırıldığını ve yolculardan Belaruslu gazeteci Raman Prataseviç'in gözaltına alındığını hatırlattı.

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"Bu durum, Belarus makamlarının muhalif sesleri susturmak için yaptığı bir başka açık girişimdir." diyen Borrell, Prataseviç'in derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Borrell, uluslararası havacılık kurallarının ihlalini tespit için olayla ilgili soruşturma açılması gerektiğini belirterek "Durum (bugünkü) AB Konseyi toplantısında gündeme getirilecek. AB, sorumlulara karşı tedbirler alınması dahil olmak üzere bu eylemin sonuçlarını değerlendirecek." ifadesini kullandı.

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