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AB'den Belarus'a yeni yaptırım paketi

#AB#Belarus#Yaptırım
ABden Belarusa yeni yaptırım paketi

 Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi, Belarus'a yönelik yeni yaptırımları içeren paketi kabul etti.

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Polonya-Belarus sınırında yasadışı göçmen krizi sürerken, Avrupa Birliği (AB) Bakanlar Konseyi göçmenleri kasıtlı olarak AB sınırına yığmakla suçlanan Belarus’a ilişkin yeni yaptırım paketini kabul etti.

Yaptırımlar, Belaruslu muhalif sivil toplum örgütlerine baskı uygulayan kişi ve kurumları kapsarken, yaptırım uygulanacaklar listesinde toplam 17 kişi ve 11 kurum yer aldı. Bu kapsamda söz konusu kişilerin AB'ye girişine yasak getirilirken, kurumların AB’deki varlıkları ise donduruldu.

AB'nin Belarus'a yönelik bugün kabul ettiği yaptırım paketi ulusal havayolu şirketi Belavia'yı da kapsıyor. Karar, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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#AB#Belarus#Yaptırım

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