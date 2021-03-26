AB’den bekle gör yaklaşımı

Türkiye ile ilişkileri masaya yatıran Avrupa Birliği liderleri, istikrarlı ve güvenli bir Doğu Akdeniz’in ve Türkiye’yle işbirliği ile karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler geliştirilmesinin AB’nin stratejik çıkarına olduğunu bir kez daha teyit ettiler. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıdan AB’nin ortak çıkar alanlarında işbirliğini artırmaya hazır olduğu mesajı çıktı. Türkiye’nin olumlu tavrına bağlı olarak kademeli, orantılı ve geri çevrilebilir bir angajmana girme niyetinde olan AB, bir süre daha izlemede kalıp esas kararların haziranda yapılacak zirvede verilmesi yaklaşımı benimsendi.

Doğu Akdeniz’de düşen gerilimin tekrar tırmandırılmaması halinde AB üç alanda adım atmaya hazır:

- AB Konseyi gümrük birliğinin güncellenmesine yönelik müzakere yetkisi üzerinde çalışacak.

- İki tarafı da ilgilendiren kamu sağlığı, iklim ve terörle mücadele gibi konularda yüksek seviyeli diyalog toplantıları başlatılması.

- AB Komisyonu, insandan insana temas ve hareketlilik alanlarında Türkiye’yle işbirliğinin nasıl güçlendirileceğinin yöntemlerini araştıracak.

Türkiye’ye gerilimi tırmandırıcı tek taraflı eylemden kaçınma çağrısı yapan AB, aksi durum yaşanması halinde kendisinin ve üye ülkelerinin çıkarlarını korumak, bölgesel istikrarı sürdürmek amacıyla elindeki tüm araç ve unsurları kullanacağının altını çizdi. AB, Türkiye’nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmasını takdir ettiğini belirtti. Bu çerçevede mültecilere yönelik mali desteğin sürdürülmesi amacıyla AB Komisyonu’ndan öneride bulunmasını talep etti.

BİLDİRİDE İNSAN HAKLARI VURGUSU

Sonuç bildirisinde, üye ülkelerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye’deki gelişmelere de atıfta bulunuldu. “Gerileme” vurgusu yapan AB, gelişmelerin Türkiye’nin demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın hakları bağlamındaki yükümlülüklerine ters düştüğünün altını çizdi.

Hukukun üstünlüğü ve temel hakların ana endişe kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirten AB, “Bu tür konularda diyalog AB-Türkiye ilişkiler bütünün ayrılmaz parçası olmaya devam ediyor” vurgusunda bulundu.

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