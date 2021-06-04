AB’den Atina’ya ‘ses topu’ tepkisi

Avrupa Birliği Komisyonu, Yunanistan’ın Türkiye sınırından mülteci geçişlerini engellemek amacıyla kullanmayı planladığı unsurlar arasında yer alan ses topuna ilişkin haberleri endişeyle not ettiğini bildirdi. AB Komisyonu, Atina’dan bilgi talep edildiğini açıkladı.

‘BİLGİ İSTEDİK’

AB’nin dış sınırlarındaki altyapının ilgili üye ülkenin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan AB Komisyonu sözcülerinden Adalbert Jahnz, dış sınırlarda alınacak önlemlerin orantılı olması, temel haklara ve iltica hukukuna saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Jahnz, “AB Komisyonu, ‘ses topu’ adı verilen ekipmanın kullanıldığına yönelik haberlerden endişe duymaktadır. Görünüşe göre bu ekipman sınır geçişlerini caydırmak için kullanılıyor.

AB Komisyonu, Yunanistan makamlarıyla irtibat halindedir. Kendilerinden bu konuda bilgi istedik” dedi. Yunan polisine ait zırhlı araçların üzerine yerleştirilen uzun menzilli ve sağır edici ses üretme kapasitesine sahip cihaz, insan hakları örgütlerinin de tepkisine neden oluyor.

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