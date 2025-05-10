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AB'den ateşkes çağrısı: Top artık Rusya'nın sahasında

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#AB#Ateşkes#Rusya
ABden ateşkes çağrısı: Top artık Rusyanın sahasında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 17:07

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'da tam ve şartsız 30 günlük ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu. Von der Leyen, yaptığı açıklamada "Top artık Rusya'nın sahasında. Ateşkesin ihlali halinde Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeye ve daha sert yaptırımlar uygulamaya hazırız" dedi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının yapıldığını belirtti.

Von der Leyen, "Tam ve şartsız 30 günlük ateşkes önerisini destekliyoruz. (Ateşkesin) Anlamlı barış müzakerelerinin önünü açmak için ön şartsız olarak hayata geçirilmesi gerekiyor. Top artık Rusya'nın sahasında. Ateşkesin ihlali halinde Rusya'ya yönelik güçlü baskıyı sürdürmeye ve daha sert yaptırımlar uygulamaya hazırız. Amacımız açıktır: Kıtamızın güvenliği ve istikrarı açısından hayati önem taşıyan Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış" ifadelerini kullandı.

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#AB#Ateşkes#Rusya

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