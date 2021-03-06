AB’den aşı savaşını kızıştıracak hamle

Geçen ay devreye sokulan ve gerekli görülmesi halinde anlaşma sağlanan ilaç firmalarının üçüncü ülkelere aşı ihracını bloke etme amaçlı mekanizma işletildi.

İtalya, AB ülkelerine yönelik taahhütlerini tam olarak yerine getirmeyen ve anlaşılandan az aşı veren AstraZeneca tarafından Avustralya’ya gönderilen 250 bin doz aşıyı bloke etti. Brüksel bu hamleye yeşil ışık yakarken Avustralya, AB Komisyonu’ndan kararın gözden geçirilmesini talep etti. İtalya’nın hamlesi diğer AB ülkeleri açısından örnek oluşturma potansiyeli taşıyor.