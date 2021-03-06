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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 06.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’den aşı savaşını kızıştıracak hamle

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den aşı savaşını kızıştıracak hamle

Tedarik konusunda sorunları aşamayan Avrupa Birliği’nden aşı savaşını kızıştıracak bir adım geldi.

Geçen ay devreye sokulan ve gerekli görülmesi halinde anlaşma sağlanan ilaç firmalarının üçüncü ülkelere aşı ihracını bloke etme amaçlı mekanizma işletildi.

İtalya, AB ülkelerine yönelik taahhütlerini tam olarak yerine getirmeyen ve anlaşılandan az aşı veren AstraZeneca tarafından Avustralya’ya gönderilen 250 bin doz aşıyı bloke etti. Brüksel bu hamleye yeşil ışık yakarken Avustralya, AB Komisyonu’ndan kararın gözden geçirilmesini talep etti. İtalya’nın hamlesi diğer AB ülkeleri açısından örnek oluşturma potansiyeli taşıyor.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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