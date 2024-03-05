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AB’den Apple’a dev ceza

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Apple#AB
AB’den Apple’a dev ceza
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 07:00

Avrupa Birliği Komisyonu, teknoloji devi Apple’a müzik yayınlarına ilişkin rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.8 milyar Euro (61.2 milyar TL) ceza kesti.

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Bu tutar, AB Komisyonu’nun şu ana kadar tekelciliğe karşı verdiği en yüksek üçüncü ceza olmasının yanı sıra Apple açısından da bir ilk niteliğinde.

AB Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, teknoloji devinin, “geliştiricilerin tüketicileri Apple ekosistemi dışında daha ucuz olan alternatif müzik hizmetleri hakkında bilgilendirmelerini kısıtlayarak AB’nin tekelciliğe karşı kurallarını ihlal ettiğini” söyledi. Cezaya temel oluşturan soruşturma 2019’da müzik yayın uygulaması Spotify’ın Apple’ı rekabete aykırı davranışlarda bulunmakla suçlayan bir şikayetiyle açıldı.

Apple, AB Komisyonu’nun kararını temyize taşıyacağını duyurdu. Bu da yıllar sürebilecek bir yargı süreci anlamına geliyor. Apple, Komisyon’un tüketicinin zarar gördüğüne dair inandırıcı bir kanıt ortaya koymadan bu kararı aldığı ve gelişen, rekabetçi, hızla büyüyen bir pazarın gerçeklerini görmezden geldiği görüşünde.

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#Avrupa Birliği#Apple#AB

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