AB’den ABD’ye çağrı: Aşı patentleri için somut öneri getirin

Portekiz’in Porto şehrinde gayriresmi nitelikli bir zirvede bir araya gelen AB liderlerinin büyük bölümünde acilen atılması gereken adımın bu olmadığı görüşü hâkim. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, patent konusunun kısa vadede sihirli bir çözüm olduğu konusunda şüphelerinin bulunduğunu gizlemedi ve “Masaya somut bir öneri konur konmaz bu konuya angaje olmaya hazırız” dedi.

Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron ABD’ye aşıların bileşenlerinin ihracatına yönelik yasakları kaldırma çağrısında bulunurken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel de “patent feragatinin aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmak için bir çözüm olduğunu düşünmediği” yönündeki fikrini yineledi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara