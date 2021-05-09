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Dünya
Güven ÖZALP/BRÜKSEL
Haber Giriş: 09.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AB’den ABD’ye çağrı: Aşı patentleri için somut öneri getirin

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB’den ABD’ye çağrı: Aşı patentleri için somut öneri getirin

Avrupa Birliği, COVID-19 aşılarının patentlerinin kaldırılması konusunda ABD’den somut bir plan bekliyor.

Portekiz’in Porto şehrinde gayriresmi nitelikli bir zirvede bir araya gelen AB liderlerinin büyük bölümünde acilen atılması gereken adımın bu olmadığı görüşü hâkim. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, patent konusunun kısa vadede sihirli bir çözüm olduğu konusunda şüphelerinin bulunduğunu gizlemedi ve “Masaya somut bir öneri konur konmaz bu konuya angaje olmaya hazırız” dedi.

Fransa Cumurbaşkanı Emmanuel Macron ABD’ye aşıların bileşenlerinin ihracatına yönelik yasakları kaldırma çağrısında bulunurken, Almanya Şansölyesi Angela Merkel de “patent feragatinin aşıyı daha fazla kişiye ulaştırmak için bir çözüm olduğunu düşünmediği” yönündeki fikrini yineledi.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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