AB’den 3 uçak gelecek

Türkiye’nin dün resmi adım atması üzerine devreye sokulan mekanizma çerçevesinde ilk katkı açıklayan ülke İspanya oldu. İspanya, hava kuvvetlerine bağlı iki yangın söndürme uçağını Türkiye’deki yangınlar için görevlendirdi. Hırvatistan da bir uçakla katkıda bulunma kararı aldı. AB ülkelerinden gönderilen uçak sayıları artabilir. Türkiye, EUCPM’nin üye ülkeler dışındaki altı katılımcı ülkesi arasında yer alıyor. AB Komisyonu’nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarçiç, “AB, bu zor anında Türkiye ile tam dayanışma içinde. Daha fazla destek sağlamaya hazırız” dedi.

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