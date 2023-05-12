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AB’den 14 Mayıs için şeffaflık vurgusu

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#Avrupa Birliği#14 Mayıs#Şeffaflık
AB’den 14 Mayıs için şeffaflık vurgusu
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Avrupa Birliği Komisyonu, 14 Mayıs’taki seçimlerin şeffaf, kapsayıcı ve Türkiye’nin uymayı taahhüt ettiği demokratik standartlara uygun şekilde gerçekleşmesini umduğunu açıkladı.

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Türkiye’nin, AB’nin önemli bir ortağı olduğunu ve süreci yakından izlediklerini söyleyen Komisyon sözcülerinden Peter Stano, hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesine saygı göstermenin önemine dikkat çekti.

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AB, seçimleri yerinde izlemek üzere herhangi bir heyet göndermiyor. Bunun nedeni ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere AB’nin seçim gözlem heyeti göndermemesi. Stano, Türk makamlarının AGİT heyetini davet etmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bu, Türk yetkililerin seçimlerde şeffaflığı güvence altına alma isteğini göstermesi açısından önemli bir adım” dedi. AGİT’e bağlı 350 kişilik gözlemci heyeti ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nden (AKPM) 42 kişi seçimleri yerinde izleyecek.

 

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#Avrupa Birliği#14 Mayıs#Şeffaflık

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