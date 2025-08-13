AB’de sahneden itilme korkusu

Haberin Devamı

BRÜKSEL’de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cuma günü Alaska’da yapacakları görüşmenin paniği yaşanıyor. Bunun nedeni ise Avrupa Birliği’nin (AB) denklem dışında bırakılmış olması. Önce dışişleri bakanlarını toplayan ardından da liderler bildirisi yayınlayan AB, davet edilmediği toplantının sonuçlarını etkileme çabasında. Trump’ın öngörülemezliği, Ukrayna ve AB’nin çıkarlarına uygun olmayan karar verme potansiyeli AB’deki endişeyi daha da arttırıyor.

YAKLAŞIM FARKI NET

Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnebilmesinde AB önemli bir rol üstlenmiş durumda. Barış masası söz konusu olduğunda ise AB’nin etkisinden bahsetmek pek mümkün değil. Trump’ın Ukrayna’daki savaşa bakışı da AB’ninkinden oldukça farklı. AB liderlerinin dünkü bildirisi bunu bir kez daha teyit etti. Belgede, uluslararası sınırların güç yoluyla değiştirilmemesi gerektiği öne çekilirken Ukraynalıların geleceklerini belirleme özgürlüğüne vurgu yapıldı. Barışa giden yola Ukrayna olmaksızın karar verilemeyeceği, diplomatik bir çözümün Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını koruması gerektiği de liderlerin vurguları arasında yer aldı. AB’nin Rusya’ya yaptırımları sürdüreceği de belgeye yansıtılan mesajlar arasındaydı.

ORBAN İMZALAMADI

Liderler tarafından yayımlanan ortak bildiri AB’nin tamamının görüşünü yansıtmıyor. Bunun nedeni ise Macaristan’ın bildiriye onay vermemesi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB liderlerinin, davet edilmedikleri bir toplantı için koşullar belirlemeye çalıştıklarını belirterek, “AB’nin kenara itilmiş olması zaten üzücü bir durum” ifadelerini kullandı. Orban, sosyal medya mesajında, durumu daha da kötüleştirebilecek tek şeyin kenardan talimatlar vermeye başlanması olacağını belirtti.

AB, şartsız ateşkes ve güvenlik garantilerinden yana. Bu konu, Trump ile bazı AB liderleri, İngiltere ve Ukrayna’nın katılımıyla bugün yapılacak görüşmede Avrupa kanadı tarafından gündeme getirilecek. Videokonferans sonrasında Trump’ın Avrupa’nın telkinleri doğrultusunda hareket edeceği garanti değil.

GAZZE’DE DE ETKİSİZ

Trump’ın göreve gelmesiyle Ukrayna’da manevra alanı eskisine oranla daha sıkıntılı bir hal alan AB, Gazze konusunda da etkisiz eleman konumunda. Bunda İsrail’in AB’nin eleştiri ve telkinlerine kulak tıkamasının yanı sıra üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları önemli rol oynuyor. İsrail’in Gazze’de insan hakları temelinde AB’yle Ortaklık Anlaşmasını ihlal ettiği bir raporda tescillenmiş olsa da adım atılamıyor. AB, son dönemde sesini daha fazla yükselten bir pozisyonda ancak bunun sahaya yansıması olmuyor. İsrail’e karşı etki yaratacak somut yaptırımlar oybirliği olmadığı için devreye sokulamıyor. Daha esnek, oybirliği gerektirmeyen bazı adımlar konusunda bile üye ülkeler şu ana kadar gerekli anlaşmayı sağlayamadı.