Son dakika: AB'de olağanüstü 'enerji' zirvesi! Çekya duyurdu: Anlaşmaya varıldı

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Ukrayna savaşının başlaması ile Avrupa ve Rusya arasında yükselen gerilim sonrası patlak veren enerji krizi Avrupa'yı son yılların en büyük kabusu ile yüz yüze getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kıtaya giden gazı önemli ölçüde kısması ile hem enerji kaynaklarının kıtlığına hem de yükselen enerji fiyatlarına çözüm bulmaya çalışan Avrupa 'sert bir kışa' hazırlanıyor.

YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI İÇİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Avrupa Birliği (AB) enerji bakanları bu sabah yükselen enerji fiyatlarını tartışmak için Brüksel'de olağanüstü bir toplantı düzenledi.

Avrupa Birliği'ne bağlı 27 ülkenin enerji bakanları günün en yoğun saatlerinde uygulanacak elektrik kesinleri ve enerji firmalarına getirilecek vergiler gibi önerileri masaya yatırdı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE VERGİLER KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

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AB dönem başkanı Çekya toplantı sonrası kararları duyururken alınacak önlemlerin Ukrayna savaşı sonrası yükselen enerji fiyatlarını düşürmeyi amaçladığını belirtti.

Açıklamada bakanların elektrik kesintileri ve enerji firmalarına uygulanacak vergiler konusunda anlaştığı duyuruldu. Paketin nihai onayının önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor...

Onaylanan teklif üye ülkelerin elektrik kullanımını gönüllü olarak yüzde 10 civarında düşürmesini, elektrik kullanımın yoğun olduğu saatlerde talebin azaltılmasını ve enerji firmalarına uygulanacak vergileri kapsıyor.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Síkela, toplantıya ilişkin açıklamasında "Burada durmamalıyız. Rusya ile bir enerji savaşındayız. Kış geliyor. Hemen harekete geçmeliyiz." ifadelerini kullandı.



MÜZAKERELER BİR AYDIR DEVAM EDİYORDU, İLK PAKET ONAYLANMIŞ OLDU

AB varılan anlaşma ile yükselen enerji faturalarını frenlemek için ilk acil durum önlem paketini onaylamış oldu. Söz konusu pakete ilişkin müzakereler bir aydan beri devam ediyordu.

AB, olağanüstü tedbirlerle hem arz-talep uyumsuzluğunu yeniden dengelemeyi, hem yoğun saatlerde elektrik tüketimini azaltmayı hem de enerjişirketlerinin yüksek fiyatlardan elde ettiği gelirlerin bir kısmını ele geçirmeyi hedefliyor.