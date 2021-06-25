AB’de niyet var, eylem pek yok

Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkileri son dokuz ayda beşinci kez liderler düzeyinde ele aldı. AB’deki görüş, ilişkilerin geçmiş aylara oranla daha iyi durumda olduğu bununla birlikte tüm sorunların aşılmadığı ve hâlâ üzerinde çalışılması gerekli konular bulunduğu yönünde şekillendi.

DOĞU AKDENİZ MEMNUNİYETİ

Doğu Akdeniz’de gerginliğin düşmesinden memnuniyet duyduğunu gizlemeyen AB, Türkiye’yle işbirliğine ve karşılıklı yarara dayalı ilişki geliştirmenin stratejik çıkarına olduğu görüşünü koruyor. Daha önce belirlenen şartlar çerçevesinde Türkiye’yle kademeli, orantılı ve geri çevrilebilir bir angajmana hazır olunduğu da AB’nin ana mesajı olmayı sürdürüyor.

SOMUT ADIM ATILMADI

Türkiye’nin AB’den en önemli beklentisi gümrük birliği güncellemesi için gecikmeksizin müzakerelere başlanması. AB kanadı ise bu aşamaya geçilmeden önce mevcut gümrük birliği anlaşmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine ve belgenin tam uygulanmasına öncelik veriyor. AB liderleri güncelleme yetkilendirmesi amaçlı çalışmaların başlamasını not ettiler.

MALİ DESTEK ÖNERİSİ

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyelilere yönelik toplam 3.5 milyar Euro’luk yardım konusunda önerisini liderlere iletti. Göç konusunda Türkiye’yle stratejik işbirliği ve diyaloğun gerekliliği herkes tarafından kabul ediliyor. Sağlık, iklim krizi ve terörle mücadele alanlarında yüksek seviyeli diyalog toplantıları kısa sürede somut ilerleme beklenen alanlar arasında yer alıyor. AB’nin en olumsuz vurguları ise pozisyonların zıt olduğu Kıbrıs ve hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler alanındaki gelişmelere ilişkin olanlar.

ZİRVEDE ORBAN’A BÜYÜK TEPKİ

Viktor Orban



Macaristan’da kabul edilen, 18 yaş altı çocuklara okullarda eşcinselliği ya da cinsiyet değişimini anlatan materyalin dağıtılmasını yasaklayan LGBT karşıtı yasa yoğun tartışmaya neden oldu. Eleştirilerin hedefindeki Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Komünist rejimde özgürlük savaşçısıydım. Eşcinsellik cezalandırılıyordu, ben onların hakları için mücadele ediyordum. Ben eşcinsellerin haklarını savunuyorum” yanıtını verdi. Hollanda, Macaristan’dan ya yasayı geri çekmesini ya da AB’den ayrılmasını istedi. Zirvenin bir diğer başlığı olan Almanya ve Fransa’nın Rusya’yla ilişkilere yeni bakış açısı getirilmesi ve bu ülkeyle zirve düzenlenmesi önerisi de AB’de belirgin bir direnişle karşılaştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor