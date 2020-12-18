AB’de ‘Macron korona’ alarmı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un (42) hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. Daha önce bazı ülke liderleri koronavirüse yakalansa da Macron’un testinin pozitif çıkması ülke sınırlarını aşan bir etki yarattı.

ZİRVEYE KATILMIŞTI

Bunun nedeni ise Macron’un geçen hafta Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde üye ülke liderleriyle, bazılarıyla ikili düzeyde olmak üzere, bir araya gelmiş olması. Macron’un, bu haftanın başında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı’nın (OECD) 60’ıncı yılı nedeniyle Paris’e gelen bazı liderlerle de ikili görüşmeler yapması ‘alarm’ seviyesinin yükselmesine neden oldu. Elysee Sarayı’ndan testin pozitif çıktığı bilgisinin verilmesiyle birlikte Avrupa’dan arka arkaya karantina açıklamaları geldi.

KARANTİNADA KALACAK

Fransız yetkililer ilk belirtileri göstermeye başladığı an test yapılan Macron’un, 14 Aralık’tan itibaren de potansiyel bulaştırıcı olarak değerlendirildiğini belirttiler. Macron’un temasta bulunduğu isimlerin belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Macron bir hafta süreyle karantinada kalacak.

EŞİ RİSK GRUBUNDA

Bununla birlikte Macron, sağlığı el verdiği ölçüde, çalışmayı ve yükümlülüklerini teknoloji aracılığıyla yerine getirmeyi sürdürecek. Emmanuel Macron’dan 25 yaş büyük olan eşi Brigitte (67), yaşı nedeniyle daha fazla riskle karşı karşıya olan kişiler kategorisinde yer alıyor. Salı günü yapılan testinin negatif çıktığı ve herhangi bir belirti göstermediği duyurulan First Lady önlem olarak kendisini izole etti.

BAŞBAKANDAN TEDBİR

Fransa Başbakanı Jean Castex de önlem olarak karantina kararı aldı. Castex’in testi negatif çıktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tüm programını iptal ederek 24 Aralık’a kadar karantinada kalacağını açıkladı. Macron’un Paris’te ağırladığı isimler arasında yer alan Portekiz Başbakanı Antonio Costa da testten geçip karantinaya giren isimlerden. Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de aynı yönde adım attılar.

AB’DE DE TECRİT

Hafta başında yapılan testi negatif çıkan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in şu aşamada kendini izole etme niyeti olmadığı belirtilirken 14 Aralık’ta OECD toplantısı için Paris’te bulunan ve Macron’la görüşen AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise tecrit kararı aldı.

DAHA ÖNCE COVID’E YAKALANAN LİDERLER

ABD Başkanı Donald Trump

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Monaco Prensi Albert

AB AŞILARI 26 ARALIK’TA TESLİM EDİYOR

Koronavirüsle mücadeledeki en önemli silah olarak görülen aşılar henüz gerekli izinleri almadığı için bekleme pozisyonunda olan Avrupa Birliği, ay sonuna doğru aşılama sürecine geçmeyi hedefliyor. AB Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, aşılar 26 Aralık’ta üye ülkelere ulaşmış olacak. Aşılama konusunda üye ülkelerin koordinasyon içinde hareket etmesini isteyen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB çapında aşılamaya 27-28-29 Aralık’ta başlanacağını açıkladı. Üye ülkelerin hazırlık durumlarının birbirinden farklı olması nedeniyle üçlü bir tarih belirlendi. AB’nin bu planını uygulayabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), Pfizer/BioNTech tarafından üretilen aşıya yeşil ışık yakması gerekiyor. EMA’nın onay verip vermeyeceği, bir hafta öne çekilerek 21 Aralık’ta yapılması kararlaştırılan toplantıda belli olacak.