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AB'de Kovid-19'a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75'i geçti

#Koronavirüs#Kovid Aşısı#AB
ABde Kovid-19a karşı tam aşılanan yetişkin nüfusun oranı yüzde 75i geçti

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yaşayan yetişkinlerin yüzde 75'inden fazlasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılandığını duyurdu.

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AB Komisyonu sosyal medya hesabından, aşılamalardaki son durumu paylaştı.

"Her saat ve doz önemli." ifadesi kullanılan paylaşımda, AB'deki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasının Kovid-19'a karşı tam aşılandığı belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Tam aşılanma enfeksiyona ve hastaneye yatışa karşı koruyor ve virüs ile varyantlarına karşı en iyi koruma yöntemimiz olmaya devam ediyor." denildi.

AB yönetimi, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması hedefini belirlemişti. 31 Ağustos'ta bu oranın yüzde 70'e ulaştığı duyurulmuştu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

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#Koronavirüs#Kovid Aşısı#AB