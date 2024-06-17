AB’de koltuk pazarlığı

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AB liderleri Birlik kurumlarını yönetecek isimleri tartışmak üzere bugün Brüksel’de bir araya geliyorlar. Liderler tercihlerini yaparken seçimlerden çıkan sonuçların yarattığı siyasi dengelerin yanı sıra coğrafi dengeyi ve kadın-erkek dengesini de göz önünde bulunduracaklar. Gayriresmi nitelikli toplantıda ilke kararları alınacak. Nihai karar 27-28 Haziran’daki zirvede verilecek.

VON DER LEYEN YERİNİ KORUDU

Bir son dakika sürprizi olmaması halinde AB Komisyonu Başkanı olarak halen görevdeki Ursula von der Leyen’in yeniden görevlendirilmesi bekleniyor. Von der Leyen seçimlere AP’de en fazla koltuğu elde eden Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) adayı olarak girmişti. Von der Leyen kendi partisinin yanı sıra başta Almanya Başbakanı Olaf Scholz olmak üzere diğer akımlarda yer alan bazı liderlerin de desteğine sahip.

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Seçimlerden ikinci çıkan Sosyalistler ve Demokratlar’ın (S&D) hedefinde AB Konseyi Başkanlığı var. Öne çıkan isim ise yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa. Alternatif isim olarak ise Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen gündemde. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüskek Temsilcisi olarak ise liberal çizgideki Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ın adı sıkça telaffuz ediliyor. Roberta Metsola’nın AP Başkanı olarak görevine devam etmesi bekleniyor.