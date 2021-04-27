AB’de koltuk kavgası bitmedi

Büyük ölçüde AB’nin protokol ekiplerinin neden olduğu olaya ilişkin ilk kez detaylı açıklama yapan VDL, yaşananların kadın olmasından kaynaklandığı sonucuna vardığını belirterek, “AB Komisyonu Başkanıyım ve ona göre muamele görmek isterdim ancak öyle olmadı. Bir kadın ve Avrupalı olarak incindim ve yalnız hissettim” dedi. AP üyelerinin önemli bölümü Michel’e karşı VDL’yi desteklerken, AB Konseyi Başkanı, daha farklı davranmadığı için açıkça özür dilemek yerine suçu Türkiye’ye atmaya çalışan yaklaşımını sürdürdü.

TEK SESLİ AVRUPA

Kadın hakları ve tek sesle konuşan bir Avrupa için mücadele edeceğini söyleyen VDL, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin çok kötü bir sinyal olduğunu ancak inanılır olmak için başkalarını eleştirmeden AB içinde eyleme geçilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bazı üye devletlerin sözleşmeyi onaylamamış olması, bazılarının çekilme niyetinde olması kabul edilemez” diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara