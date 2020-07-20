AB’de kıyasıya pazarlık

Salgın sonrasında liderleri ilk kez Brüksel’de bir araya getiren ve cuma günü başlayan zirve, anlaşmazlıkların bir türlü giderilememesi nedeniyle düne kadar uzadı. Zirve içinde mini zirvelerle uzlaşı sağlanmaya çalışılsa da görüş ayrılıklarının giderilememesi toplantının üçüncü gün oturumunun başlamasını sekiz saat geciktirdi.

‘TUTUMLU DÖRTLER’

Anlaşmazlığın odağında önderliğini Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin yaptığı, İsveç, Danimarka ve Avusturya’dan oluşan ‘tutumlu dörtler’ ile onlara dışarıdan destek veren Finlandiya’nın toparlanma planına yönelik talepleri yer aldı. Bu ülkeler salgından ciddi ekonomik zarar gören İtalya ve İspanya gibi ülkelere hibe olarak verilecek kaynağın mümkün olduğunca küçük tutulması ve ödemelerin ekonomik reform şartına bağlanmasında ısrarcı. ‘Tutumlu dörtler’, başlangıçta 500 milyar Euro olarak öngörülen hibenin 299 milyara kadar çekilmesini, gerisinin ise kredi olarak verilmesini istiyordu.

‘POZİSYONLAR TABAN TABANA ZIT’

‘TUTUMLU Dörtler’ ekibinin beklenenden daha sert bir direniş sergilemesi, ortak hareket ettiklerinde dediklerini yaptıran Almanya ve Fransa’nın ‘itici güç’ olma kapasitelerini tartışmaya açtı. Lüksemburg Başbakanı Xavier Battel’in, “Birçok konuda bu kadar taban tabana zıt pozisyon olduğunu çok nadir gördüm” yönündeki sözleri ise zirveyi özetler nitelikteydi.