AB'de karamsar tablo... Böyle giderse bağışıklık zor

Aşı tedarikinde yaşanan sorunlar Avrupa Birliği ülkelerini, sürü bağışıklığını sağlamak için yaz sonuna kadar nüfusun yüzde 70’ini iki dozla aşılama hedefinden her geçen gün biraz daha uzaklaştırıyor. Bu hızla devam edilmesi halinde AB genelinde kısa sürede sürü bağışıklığı sağlamak hiç de kolay olmayacak. Bloomberg’in aşılama sürecini izlemek üzere hazırladığı tabloya göre, AB ülkelerinde oldukça farklılaşan bir durum söz konusu. Buna göre sürü bağışıklığı sağlanması bazı ülkelerde 21 ay, bazılarında ise 8.9 yıl sürecek.

SORUNLAR AŞILMAZSA

- Mevcut aşılama verileri üzerinden hazırlanan tabloya göre, Malta (21 ay) ve Macaristan (22 ay) süreci en kısa sürede tamamlayabilecek iki AB ülkesi konumunda.

- Avusturya (6.9 yıl), Hırvatistan (7.9 yıl) ve Letonya (8.9 yıl) ise tablonun sonunda yer alıyor. Ancak tedarikte yaşanan sorunların aşılması ve aşılama kampanyalarının hızlanmasıyla tablonun olumlu yönde belirgin şekilde değişmesi bekleniyor.

DEVASA EKONOMİK ZARAR

Allianz adlı firma tarafından hazırlanan bir çalışmaya göre ise, aşılama süreci ne kadar uzarsa ekonomilerin karşı karşıya kalacağı olumsuz tablo o kadar ağırlaşacak. Aşılamaya yönelik harcanacak her Euro’nun dört katı zararı önleyeceğine dikkat çekilen çalışmada, mevcut hızda devam edilmesi halinde AB ekonomisinin bu yıl karşı karşıya kalacağı zarar 90 milyar Euro seviyesinde hesaplandı.

VİRÜSÜ EN ÇOK BU YAŞ GRUBU YAYIYOR

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırmada koronavirüsü en çok yayan yaş grupları tespit edildi. 10 milyondan fazla ABD’linin 2020 yılının şubat ayından ekim ayları arasındaki verileri incelenerek ortaya koyulan çalışma Science dergisinde yayınlandı. Buna göre 20 ila 49 yaş arası kişilerin vakaların yayılmasında yüzde 72.2 oranında etkili olduğu, virüsü en çok yayan yaş grubunun ise yüzde 41.1’lik oranla 35-49 yaş grubu olduğu belirlendi. Araştırmacıların, kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını incelediği çalışmada elde edilen veriler vaka sayıları ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı. Çalışmada, “orta yaş grubunun iş hayatında daha çok faaliyet gösterdiği, bu nedenle daha fazla kişiyle temas kurarak hastalığın yayılmasına sebep olduğu” belirtildi.

AVRUPA BİR AŞIYI DAHA MERCEĞİNE ALDI

Şu ana kadar üç aşı için yeşil ışık yakan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Novavax adlı şirket tarafından geliştirilen aşı için ön değerlendirme süreci başlattı. NVX-CoV2373 adı verilen aşıya yönelik ön değerlendirme, şu ana kadar gerçekleştirilen laboratuvar çalışmalarından ve yetişkinler üzerinde yapılan denemelerden elde edilen sonuçlar dikkate alınarak yapılacak. Amerikan Novavax firması ocak sonunda İngiltere’de sürdürdüğü üçüncü faz aşı çalışmalarında yüzde 90’a yakın başarı sağladığını duyurmuştu. Ön değerlendirme onay süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. AB, Novavax’tan 200 milyon doz aşı almak için görüşmelerde bulundu ancak henüz sözleşme aşamasına gelinmedi.

AYNI KİŞİYE İKİ FARKLI AŞI YAPILIRSA NE OLUR?

İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı COVID-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı. Ulusal Bağışıklık Programı Değerlendirme Konsorsiyumu’nca yürütülen Com-Cov adlı çalışma kapsamında, 50 yaşın üstü 800’ün üzerindeki gönüllüde 4-12 hafta aralıkla yapılacak ikinci dozda ilkinden farklı aşı kullanılacak. Denemede BioNTech/Pfizer ve Oxford-AstraZeneca aşıları esas alınacak. Uzmanlar, bu yöntemin bağışıklık tepkisini güçlendirme olasılığı olduğu görüşünde. Benzer bir yöntemin Ebola aşılarında da denendiği ve farklı dozların daha iyi bir koruma sağladığı belirtiliyor. Bu arada hükümet, yeni deneme sürecine karşın en az yaza kadar mevcut aşılama yaklaşımında bir değişikliğin öngörülmediğini, söz konusu aşılardan biri yapılan kişilerin, ikinci dozlarında da aynı üreticinin aşısını alacağını açıkladı.