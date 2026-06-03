AB’de geri dönüş merkezleri uzlaşısı

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GÖÇ konusundaki politikalarını yıllardır kademeli olarak sertleştirmesiyle dikkat çeken Avrupa Birliği (AB), zaman zaman yasal açıdan da tartışılan geri dönüş merkezleri konusunda kritik bir virajı döndü. AB kurumları müzakerecileri, Birlik topraklarından ayrılmaları emredilen kişilerin üçüncü ülkelerdeki geri dönüş merkezlerine gönderilmelerine olanak tanıyacak düzenlemede anlaştı.

REFAKATSİZ ÇOCUKLAR MUAF

Göç Komiseri Magnus Brunner’in AB’nin, Birlik ülkelerine gelenler kadar, terk etmesi gereken kişiler üzerinde de kontrolü almasına yardımcı olacağını söylediği uzlaşı, sınır dışı işlemlerini hızlandırmayı ve arttırmayı amaçlıyor. Yeni sistemde göçmenlerin menşe ülkesine ya da doğrudan bağlantılı ülkeye gönderilmesi şartı kalkacak. Yalnızca refakatsiz çocuklar geri dönüş merkezine sınır dışı edilmekten muaf tutulacak. Geri gönderme emri Schengen Bilgi Sistemi’ne girilecek ve karar AB çapında uygulanabilecek.

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ICE BENZERİ UYGULAMA

Varılan uzlaşı, kural dışı göç ve sığınmayla mücadele için ABD’deki ICE birimlerine benzer bir uygulamayı da sağlayacak. Kural dışı göçmenlerin kaldığı belirlenen yerler kolluk güçleri tarafından aranabilecek.