AB’de ‘aşı pasaportu’ devrede

Sertifikadan, tüm AB vatandaşları ve aile bireyleri ile üye ülkelerde ikamet eden AB üyesi olmayan ülke vatandaşları yararlanabilecek. Sertifikada ilgili kişinin aşı olduğunu, PCR test sonucunu ya da hastalıktan iyileştiğini kanıtlayan veriler depolanıyor. Dijitalin yanı sıra kâğıt versiyonu da bulunan sertifikada Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onayı almış tüm aşılar otomatik olarak tanınıyor.

TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLER

Üye ülkeler, istemeleri halinde Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım izni verdiği aşıları da tanıyabilecek. Türkiye’de yaygın uygulanan Çin Sinovac aşısı şu aşamada kabul edilen aşılar arasında değil. Üçüncü ülkelerle sertifikanın karşılıklı tanınmasına ilişkin görüşmeler sürüyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üçüncü ülkelerin verdiği aşı sertifikalarının kabulü için AB standart ve şartlarıyla uyumlu olması gerekecek.

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