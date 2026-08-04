AB'de acil 'göçmen' zirvesi: Sorun Schengen değil

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Fas ile İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta arasındaki sınırda yaşanan göçmen akını, Avrupa Birliği (AB) içinde Schengen tartışmalarını gündeme getirdi. Ancak AB ülkeleri, yapılan toplantının ardından Schengen bölgesinin yaşanan krizin kaynağı olmadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Ceuta'ya 50 binden fazla kişinin akın ettiği olaylarda en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya makamları, 65 binden fazla düzensiz göçmenin Fas'a geri gönderildiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından AB, göç konusunun ele alındığı çevrim içi bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Ceuta'daki göç hareketliliği sonrası bazı ülkeler tarafından gündeme getirilen İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması veya üyeliğinin askıya alınması çağrıları da değerlendirildi.

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FRANSA: SCHENGEN SORUNUN KAYNAĞI DEĞİL

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB bakanlarının Schengen bölgesinin yaşanan krizin nedeni olmadığı konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Nunez, sınır güvenliği ve göç yönetiminin Avrupa genelinde ortak bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

DANİMARKA'DAN İSPANYA'YA DESTEK MESAJI

Daha önce İspanya'nın Schengen üyeliğinin askıya alınmasını gündeme getiren Danimarka ise bu kez Madrid yönetiminin Ceuta krizine verdiği tepkiyi olumlu değerlendirdi.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov, "İspanya'nın polis ve askeri birlikler dahil olmak üzere güçlerini hızla sevk etmesinden ve çok sayıda göçmenin halihazırda Fas'a geri dönmüş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

AB KOMİSYONU: "AVRUPA BU TESTİ GEÇTİ"

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Ceuta'daki gelişmeleri Avrupa'nın dış sınır güvenliği açısından bir sınav olarak değerlendirdi.

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Brunner, "Geçtiğimiz birkaç gün, Avrupa'nın direncine ve dış sınırlarımızın güvenliğine yönelik bir testti... Bence Avrupa bu testi kesinlikle geçti." dedi.

İSPANYA: SCHENGEN RİSK ALTINDA DEĞİL

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska ise Ceuta'ya yönelik düzensiz göç akınının Schengen sistemini tehdit etmediğini söyledi.

Grande-Marlaska, Avrupa'da vizesiz serbest dolaşım hakkı sağlayan Schengen bölgesinin yaşanan kriz nedeniyle zarar görmediğini belirtti.

İTALYA'DAN "ÜÇÜNCÜ ÜLKELER" İÇİN YENİ ÖNERİ

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise düzensiz göçle mücadele kapsamında AB dışında göçmen kabul merkezleri kurulmasını önerdi.

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Piantedosi, üçüncü ülkelerin kendi vatandaşlarının geri kabulü konusunda iş birliği yapmaması halinde AB'nin ekonomik ve diplomatik araçlarını daha etkin kullanması gerektiğini savundu.

İtalyan Bakan, "Eğer üçüncü ülkeler kendi vatandaşlarının yeniden kabulü konusunda işbirliğini reddederse AB, elindeki tüm kozları kullanarak tüm sektörlerde katı şartlar koyabilmeli. Artık ekonomik diplomasiyi, güvenlik ve göç alanında işbirliğinden ayrı bir yolda yürütmeyi kaldıramayız." ifadelerini kullandı.