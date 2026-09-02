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AB’de 11 ülkeden veto sistemi itirazı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Veto#Orban
AB’de 11 ülkeden veto sistemi itirazı
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 07:00

Avrupa Birliği’nin (AB) karar almadaki veto uygulamasına ilişkin tartışma sürüyor. Son olarak 11 ülke AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a bir mektup yazarak dış politikada konsensüs yerine nitekikli çoğunluğa geçilmesini talep etti.

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Özellikle eski Macar Başbakanı Viktor Orban’ın görevinin son yıllarında vetoyu engelleyici olarak kullanması tartışmanın alevlenmesine neden oldu. Son mektupta Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg ve Romanya’nın imzası var.

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Bu 11 ülke mümkün olduğunda konsensüsten yana olduklarının altını çizerek, “Ancak bu uzlaşma kültürünün, ortak eylemi engellemek yerine teşvik etmesini de sağlamalıyız; aksi takdirde meşruiyetimiz olur ama gücümüz olmaz” mesajı verdiler. Vetodan vazgeçilmesi talebine gerekçe olarak ise mevcut ortamda AB’nin ortak siyasi, ekonomik ve diplomatik ağırlığını hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçirme gerekliliği gösterildi. Dış politikada vetodan vazgeçilmesine destek veren ülkelerin sayısında ve ağırlığında belirgin bir artış olsa da bu konuya ilişkin tartışmaların çok kısa vadede sonuçlanması düşük ihtimal olarak görülüyor.

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#ABD#Veto#Orban

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