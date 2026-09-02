AB’de 11 ülkeden veto sistemi itirazı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Özellikle eski Macar Başbakanı Viktor Orban’ın görevinin son yıllarında vetoyu engelleyici olarak kullanması tartışmanın alevlenmesine neden oldu. Son mektupta Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, Lüksemburg ve Romanya’nın imzası var.

Gözden Kaçmasın Siyasi tabloda çok önemli değişiklikler var Haberi görüntüle

Bu 11 ülke mümkün olduğunda konsensüsten yana olduklarının altını çizerek, “Ancak bu uzlaşma kültürünün, ortak eylemi engellemek yerine teşvik etmesini de sağlamalıyız; aksi takdirde meşruiyetimiz olur ama gücümüz olmaz” mesajı verdiler. Vetodan vazgeçilmesi talebine gerekçe olarak ise mevcut ortamda AB’nin ortak siyasi, ekonomik ve diplomatik ağırlığını hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçirme gerekliliği gösterildi. Dış politikada vetodan vazgeçilmesine destek veren ülkelerin sayısında ve ağırlığında belirgin bir artış olsa da bu konuya ilişkin tartışmaların çok kısa vadede sonuçlanması düşük ihtimal olarak görülüyor.

Gözden Kaçmasın Ekonomi yönetiminin önündeki çifte tehlike Haberi görüntüle