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ABD’den zirve daveti: Türkiye yok, Irak var

#ABD#Demokrasi Zirvesi#Türkiye
ABD’den zirve daveti: Türkiye yok, Irak var

ABD Dışişleri Bakanlığı, 9-10 Aralık tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek Demokrasi Zirvesi’ne davet gönderilen 110 ülkeyi sitesinde yayınladı.

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Bu ülkeler arasında Türkiye yer almazken, Ortadoğu’dan sadece İsrail ve Irak davet edildi. Zirveye Rusya, Çin ve Mısır da davet edilmedi. AB ülkelerinden ise Macaristan liste dışı bırakıldı. Öte yandan Çin’in kendi toprağı saydığı Tayvan’ın zirveye davet edilmesi Washington ve Pekin arasında yeni bir gerginlik konusu haline geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu davete Çin’in tamamen karşı olduğunu ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, yaptığı açıklamada “ABD’nin demokrasi konusundaki eylemlerinin sadece kendisinin jeopolitik hedeflerini, diğer ülkelere baskılarını ve dünyayı bölerek kendi amaçlarına hizmet edilmesi hedefine bir örtü olduğu görülüyor” ifadelerini kullandı. Fransız AFP ajansı, bu zirvenin gelecek yıl yüz yüze düzenlenmesinin beklendiğini açıkladı.

MOSKOVA DA TEPKİLİ

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ABD’nin ‘Demokrasi Zirvesi’ne davet etmediği Rusya, “Sanki demokrasi patenti onlara ait” açıklaması yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “ABD liderliğinde yapılmak istenen ve Rusya ile Çin’in davet edilmediği demokrasi zirvesi girişimine elbette olumsuz bakıyoruz. Amerika bir bakıma demokrasi kavramını kendisine ait olduğunu göstermek istiyor. Halbuki bu davranışla dünyada yeni ayrımcı çizgiler çizmeye başlıyor. 90’lı yılların başında Rusya dünyadaki duvarları yok etmek için büyük çabalar sarf etti. ABD ise şimdi ülke ve insanları iyi ve kötülere ayırarak yeni duvarlar örmeye çalışıyor” dedi.

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#ABD#Demokrasi Zirvesi#Türkiye

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