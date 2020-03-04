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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 19:19,Son Güncelleme:/

ABD’den Yunanistan’daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

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ABD’den Yunanistan’daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı
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ABD’nin Atina Büyükelçiliği, hafta sonunda Türk-Yunan kara sınırında ve Ege’deki bazı adalarda yaşanan olaylar nedeniyle vatandaşlarına güvenlik konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

ABD Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Büyükelçiliğin, Midilli Adası’na seyahat etmeye çalışan ABD vatandaşlarına yönelik şiddet raporları aldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk-Yunan sınırı boyunca birçok noktada sığınmacıların toplandığı ve Evros bölgesi ile Midilli Adası’nda caddelere barikatlar kurularak şiddet olaylarının yaşandığı, protesto eylemlerinin yapıldığı ve yapılmaya da devam ettiği vurgulandı.

Belirtilen bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarının kendilerini güvende hissetmemeleri durumunda bulunduğu yerlerden ayrılmaları, kalabalık yerlerde bulunmamaları ve düşük profilli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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