ABD’den Yunanistan’daki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

ABD Büyükelçiliğinin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Büyükelçiliğin, Midilli Adası’na seyahat etmeye çalışan ABD vatandaşlarına yönelik şiddet raporları aldığı belirtildi.

Açıklamada, Türk-Yunan sınırı boyunca birçok noktada sığınmacıların toplandığı ve Evros bölgesi ile Midilli Adası’nda caddelere barikatlar kurularak şiddet olaylarının yaşandığı, protesto eylemlerinin yapıldığı ve yapılmaya da devam ettiği vurgulandı.

Belirtilen bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarının kendilerini güvende hissetmemeleri durumunda bulunduğu yerlerden ayrılmaları, kalabalık yerlerde bulunmamaları ve düşük profilli olmaları tavsiyesinde bulunuldu.