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ABD’den Yunanistan’a 90 adet zırhlı araç

#Yunanistan#ABD#Teçhizat
ABD’den Yunanistan’a 90 adet zırhlı araç

Yunanistan, ABD’den silah ve askeri teçhizat almaya devam ediyor. Washington yönetimi, son olarak bu ülkeye 90 adet yeni M117 zırhlı güvenlik aracı gönderdi.

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ABD’nin Atina Büyükelçiliği, Twitter hesabından Yunanistan’a gönderilen zırhlı araçların fotoğrafını yayınlayıp, “90 adet daha M1117’nin Selanik’te olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar Washington 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlıyor, hepsi ücretsiz. ABD ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliği her zamankinden daha güçlü” mesajını paylaştı. 50’si Meriç sınırına sevk edilen araçlar, sınır gözetleme ve alan keşfinde kullanılacak. Son aylarda yapılan teslimatlarla birlikte Yunanistan’ın ABD’den teslim aldığı zırhlı araç sayısı 354’ü buldu.

HİBE EDİLİYOR

Son sevkıyat, ABD’nin Yunanistan’a hibe edeceği 1200 askeri araçlık paketin içerisinde yer alıyor.
Washington, şimdiye kadar 1100 askeri aracın teslimatını gerçekleştirdi. Geriye kalan araçların tesliminin de kademeli olarak önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlanması bekleniyor. Araçlar, ‘İhtiyaç Fazlası Savunma Programı’ çerçevesinde Yunanistan’a bedelsiz olarak veriliyor.

 

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#Yunanistan#ABD#Teçhizat

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