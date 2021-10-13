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ABD’den Yunanistan’a 15 adet F-15 geldi

#F-15#ABD#Yunanistan
ABD’den Yunanistan’a 15 adet F-15 geldi

Türkiye’ye karşı Fransa ile ittifak yapan Yunanistan, yarın da ABD ile savunma işbirliği anlaşmasını güncellemeye hazırlanıyor. Anlaşma öncesinde 15 Amerikan F-15 savaş uçağı tatbikat ve ortak eğitim faaliyetleri için Yunanistan’a geldi.

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ABD ile Yunanistan arasındaki Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) güncellenmiş yeni protokolünün, yarın Washington’da imzalanması arifesinde, 15 adet F-15 tipi ABD savaş uçağı, askeri tatbikat için Atina’dan 350, Selanik’ten de 150 kilometre mesafede bulunan Larisa şehrindeki hava üssüne indi. Yunan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Amerikan F-15’lerinin, iki ülke askeri işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilecek “Kale Oluşturma” (Castle Forge) adlı tatbikat çerçevesinde Larisa’ya geldikleri belirtildi.

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ORTAK EĞİTİM

Açıklamada, tatbikatta “gelişmiş savunma ve saldırı havacılık taktikleri”, “hava muharebe”, “deniz ve karadaki hedeflerin vurulması”, “deniz ve havadan gelen saldırıya karşı korunma” ve “savaş gemileri ile işbirliği” gibi senaryoların uygulanacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca “ABD savaş uçaklarının Larisa’ya gelmeleri ve planlanan ortak eğitimler, iki ülke silahlı kuvvetlerinin, Doğu Akdeniz ve Balkanlar’da güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak için ortak hedefleri çerçevesinde gerçekleştiriliyor” denildi.

‘KOLEKTİF SAVUNMA’

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ABD Hava Kuvvetleri ise Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın öncülüğünde düzenlenecek “Kale Oluşturma” tatbikatına, Yunanistan’ın yanı sıra Bulgaristan, Romanya ve Kanada’nın da katılacağını açıkladı. Açıklamada, sözkonusu tatbikatın ABD’nin Karadeniz’de kolektif savunma stratejisi çerçevesinde, NATO’daki müttefikleriyle birlikte çalışabilirliğini arttıracak şekilde tasarlandığı da belirtildi. Yunan medyasında, ABD ve Yunan dışişleri bakanları Antony Blinken ile Nikos Dendias’ın yarın imzalayacakları güncellenmiş yeni protokol öncesinde F-15 savaş uçaklarının Larisa’ya gelmeleri ve Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikat yapmalarının büyük önem taşıdığı öne sürüldü.

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ABD’NİN ASKERİ GÜCÜ

Yeni protokol, ABD’nin özellikle Girit ve Meriç hududu yakınındaki Dedeağaç’taki askeri varlığını arttırmasını öngörüyor. Yunan medyasında yer alan haberlere göre geçmişte her yıl yenilenen protokol, ilk kez 5 yıl süreli olacak. Yunanistan, dört bölgedeki (Dedeağaç, Girit, Larisa ve Litohori) bazı askeri tesis ve altyapılarını, ABD Silahlı Kuvvetleri’ne kolaylıklar sağlamak için tahsis edecek. Dışişleri Bakanı Dendias, geçen pazar To Vima gazetesine demecinde “Seçilen bölgelerden biri Türkiye ile kara sınırına çok yakın. Eğer geçen yıl Meriç’te yaşananları (sığınmacılar ile yaşanan olayları kast ediyor) göz önüne alırsak, bu bölgenin önemi ortada. Dedeağaç, Boğazlar’dan geçmeleri gerekmeden, ABD askeri güçlerinin Bulgaristan ve Romanya’ya ulaşabilmelerini sağlıyor” demişti.

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FRANSA İLE İTTİFAK

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Atina’da ayrıca, protokolün imzalanmasıyla ile birlikte Blinken’in Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile ilgili bir “teminat mektubu” sunması da bekleniyor. Yunanistan, 20 Eylül’de Fransa ile “Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık” anlaşması imzalamıştı. 

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#F-15#ABD#Yunanistan