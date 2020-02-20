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Haber Giriş: 20.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

ABD’den Yunanistan ile ortak tatbikat

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ABD’den Yunanistan ile ortak tatbikat

EKONOMİK kriz sonrasında askeri teçhizat alımı ve yeni ittifaklara önem vermeye başlayan Yunanistan dün de ABD ile askeri tatbikata başladı.

Olimpos Dağı eteğinde yapılan tatbikatta gerçek mermi kullanıldığı ifade edildi. Tatbikatı Yunan komutanların yanı sıra ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt’in de izlemeye geldiği belirtildi. Tatbikatın üç hafta önce kabul edilen Yunanistan’ın ABD güçlerine Yunan üslerini kullanma yetkisinin genişletilmesini öngören anlaşma sonrasına gelmesi dikkat çekti.

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