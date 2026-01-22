ABD'den YPG'ye 18 ocak uyarısı: Entegrasyon süreci ilerlemeli

Haberin Devamı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında 18 Ocak’ta varılan anlaşmaya desteğini yineledi.

Barrack, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ve terör örgütü mensubu İlham Ahmed ile görüştüklerini paylaştı.

Barrack, paylaşımında, Mazlum Abdi ve İlham Ahmed ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ENTEGRASYON SÜRECİNE GÜÇLÜ DESTEK”

Barrack, Washington’un süreci yakından takip ettiğini vurguladı ve ABD'nin 18 Ocak'taki anlaşmada yer alan entegrasyon sürecinin ilerletilmesine yönelik güçlü destek verdiğini belirtti.

“İLK ŞART ATEŞKESİN EKSİKSİZ KORUNMASI”

Barrack, tarafların sürecin sağlıklı ilerlemesi için öncelikli adım konusunda mutabık kaldığını aktardı ve şu ifadelere yer verdi:

“Tüm taraflar, atılması gereken ilk ve temel adımın mevcut ateşkesin tam anlamıyla korunması olduğu konusunda hemfikir. Karşılıklı güvenin tesis edilmesi ve kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla tüm taraflarda güven artırıcı önlemlerin birlikte belirlenmesi ve hayata geçirilmesi üzerinde çalışılacak.”

We were honored to meet today with General Mazloum Abdi and Ilham Ahmed.

BARRACK: ŞAM'A ENTEGRE OLUN

Büyükelçi Barrack daha önce yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede SDG’ye ihtiyaç kalmadığını ve işbirliğinin “süresinin dolduğunu” söyledi. Suriye’de merkezi bir yönetim olmadığı için SDG ile ortaklık yaptıklarının altını çizen Barrack artık bu görevi Şara yönetiminin devam ettireceğini vurguladı.

Barrack ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG/SDG'ye, "Suriye devletine entegre olun" çağrısında bulunmuştu.

Barrack, "Suriye artık DEAŞ'ı Yenmek İçin Küresel Koalisyon'a katılan, Batı'ya yönelme ve terörle mücadelede ABD ile iş birliği sinyali veren, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının mantığını değiştirmektedir: Şam'ın artık DEAŞ gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır olmasıyla, SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı.