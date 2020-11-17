MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu
GeriDünya ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 17.11.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den yörüngeye dördüncü istihbarat uydusu
Abone Olgoogle-news

ABD Ulusal Keşif Ofisi (NRO), bu hafta dördüncü istihbarat uydusunu dünyanın yörüngesine yerleştirdiğini açıkladı.

ABD Ulusal Keşif Ofisi'nden (NRO) yapılan açıklamada, NROL-101 adlı istihbarat uydusunun Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssünden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "NRO'nun ulusal güvenlik sistemlerinin topladığı veriler, üst düzey karar vericilere, istihbarat kurumlarına, Savunma Bakanlığına ve ABD ortaklarına istihbarat sunmak üzere kullanılıyor." denildi.

Bu uydu NRO'nun bu yıl fırlattığı dördüncü istihbarat uydusu oldu.

Kurum daha önce de biri NASA'nın Virginia eyaletindeki Wallops Uçuş Üssünden diğer ikisini ise Yeni Zelanda'dan fırlatmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle