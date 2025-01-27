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ABD’den yine Türkiye’ye çattı: Dendias’ın derdi ‘Mavi Vatan’

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#Yunanistan#ABD#Mavi Vatan
ABD’den yine Türkiye’ye çattı: Dendias’ın derdi ‘Mavi Vatan’
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 07:00

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ABD’deki Yunan lobisinin Chicago’da düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada ‘Mavi Vatan’a yüklendi.

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Dendias konuşmasında Mavi Vatan hakkında “Muhtemelen Türkiye’nin bütün siyasi yapısını değil, sadece bir kesimini temsil eden, bir neo-emperyalist, bir neo-Osmanlı hayalidir. Uluslararası sınırları ihlal etmektedir ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek tam bir saçmalıktır” dedi.

TALEBİMİZ YOK

Yunanistan’ın Türkiye’den hiçbir talebi bulunmadığını belirten Dendias “20 yıl önce Mavi Vatan diye bir şey var mıydı? Yani yeni bir şey. Mavi Vatan haritasına bakarsanız, Yunan adalarının yarısını kapsıyor” şeklinde konuştu.  Dendias, Suriye ile ilgili bir soruyu da “Türkiye deniz yetki sınırlarının belirlenmesi konusunda istediği ülke ile anlaşma imzalayabilir. Ne var ki Türkiye, geçmişte Libya ile imzaladığı anlaşma gibi, mantık dışı şeyler yapabileceğini gösterdi. Suriye ile de aynı şeyi yapması şüphesiz sorun olur. Çünkü Suriye’nin yanı başında başka bir ülke, Kıbrıs (Rum Kesimi) var” şeklinde cevapladı.

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#Yunanistan#ABD#Mavi Vatan

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