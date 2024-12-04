ABD'den yerinden edilmiş Afrikalılar için 1 milyar dolarlık insani yardım

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Luanda'daki kölelik müzesini gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Biden, başkanlığı süresince Afrika kıtasıyla ortak ideallere ulaşmayı amaçlayan güçlü bir ortaklık oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Biden konuşmasında, "tarihi kuraklıklar nedeniyle yerlerinden edilen Afrikalılar için" 1 milyar dolardan fazla insani yardım desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Karşılıklı ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunu belirten Biden, asıl sorunun "ABD, Afrika için ne yapabilir değil, Afrika halkıyla birlikte ne yapabiliriz?" olması gerektiğini aktardı.

Biden, Afrikalı liderlerin yardımdan fazlasını, ülkelerine yatırım yapılmasını beklediğini ve ABD’nin de bu amaçla Afrika ülkeleriyle ilişkilerini genişlettiğini dile getirdi.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco’ya bölgedeki çatışmaların çözümünde arabuluculuk yapması çağrısında bulunan Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkmasından ötürü Lourenco'ya teşekkür etti.

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Üç günlük ziyaret için Angola’da bulunan Biden, Angola'yı ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu.