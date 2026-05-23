×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den yeni kural: 60 yıllık 'Yeşil Kart' sistemi değişti

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Yeşil Kart#Sistem
ABDden yeni kural: 60 yıllık Yeşil Kart sistemi değişti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 10:56

ABD, yeşil kart başvurularında kritik bir değişikliğe giderek geçici vizeyle ülkede bulunan yabancılara yeni bir zorunluluk getirdi. Yeni düzenlemeye göre, başvurular zorunlu durumlar dışında yalnızca başvuru sahibinin kendi ülkesinden yapılabilecek.

Haberin Devamı

ABD, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı oturum izni (yeşil kart) başvurularına ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, başvuruların büyük ölçüde kişinin kendi ülkesinden yapılması zorunlu hale getirildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

BAŞVURULARA ÜLKE DIŞI ŞARTI GETİRİLDİ

Açıklamada, ABD’de geçici vizeyle bulunan yabancıların, kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında yalnızca kendi ülkelerinden yapabilecekleri belirtildi.

60 yıldır büyük ölçüde aynı şekilde uygulanan kararın, sistemdeki boşlukların kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla değiştirildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

“SİSTEMİN SUİSTİMAL EDİLMESİ ENGELLENECEK”

USCIS açıklamasında, düzenlemenin amacının kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önüne geçmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını” önlemek için bu adımın atıldığı belirtilerek, uygulamanın göçmenlik sisteminin daha kontrollü işlemesini hedeflediği kaydedildi.

GEÇİCİ VİZE SAHİPLERİNE NET MESAJ

Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesi sahiplerinin ABD’ye kısa süreli ve belirli amaçlarla geldiği hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir.”

Gözden KaçmasınABDde gizli toplantı Trump talimatı verdi: Saldırı planı devredeABD'de gizli toplantı! Trump talimatı verdi: Saldırı planı devredeHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Yeşil Kart#Sistem

BAKMADAN GEÇME!