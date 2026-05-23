ABD'den yeni kural: 60 yıllık 'Yeşil Kart' sistemi değişti

ABD, ülkede geçici vizeyle bulunan yabancıların kalıcı oturum izni (yeşil kart) başvurularına ilişkin önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, başvuruların büyük ölçüde kişinin kendi ülkesinden yapılması zorunlu hale getirildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

BAŞVURULARA ÜLKE DIŞI ŞARTI GETİRİLDİ

Açıklamada, ABD’de geçici vizeyle bulunan yabancıların, kalıcı olarak ikamet edebilmeleri için yeşil kart başvurularını zorunlu durumlar dışında yalnızca kendi ülkelerinden yapabilecekleri belirtildi.

60 yıldır büyük ölçüde aynı şekilde uygulanan kararın, sistemdeki boşlukların kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla değiştirildiği ifade edildi.

“SİSTEMİN SUİSTİMAL EDİLMESİ ENGELLENECEK”

USCIS açıklamasında, düzenlemenin amacının kalıcı oturum izni reddedilen kişilerin ülkede yasa dışı şekilde kalmasının önüne geçmek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Sistemdeki boşluklardan faydalanılmasını” önlemek için bu adımın atıldığı belirtilerek, uygulamanın göçmenlik sisteminin daha kontrollü işlemesini hedeflediği kaydedildi.

GEÇİCİ VİZE SAHİPLERİNE NET MESAJ

Öğrenci, geçici çalışma ve turist vizesi sahiplerinin ABD’ye kısa süreli ve belirli amaçlarla geldiği hatırlatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sistem, (bu kişilerin) ziyaretleri sona erdiğinde ülkeden ayrılmaları için tasarlanmıştır. Ziyaretleri, Yeşil Kart sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilmemelidir.”