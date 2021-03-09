ABD'den yeni koronavirüs kılavuzu: Aşılanmış kişilerin maske zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık yetkilileri, Pazartesi günkü Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü brifinginde yeni güvenlik kurallarını açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının 2 dozunu da yaptıran ABD vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

2. doz Kovid-19 aşısı olan kişi, 2 hafta sonra Kovid-19'a karşı tamamen korunma sağlamış kabul edilecek.

Aşılarını yaptırmış olan yetişkinlerin, hastalık riski düşük sağlıklı çocukları ve torunları ile aynı çatı altında görüşmelerinde de bir sakınca olmayacağı belirtildi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Her gün daha fazla insanın aşılanmasıyla bir köşeyi dönmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı. Bunun, insanların bir araya gelme normaline geri dönmeye yönelik bir "ilk adım" olduğunu belirten Walensky, vaka ve ölümlerin daha da azalması ile kurallardaki yumuşamanın artırılacağını kaydetti.

Tavsiyelere göre, tamamen aşılanmış Amerikalılar şunları yapabilir:

Tamamen aşılanmış diğer insanlarla iç mekanlarda maskesiz veya sosyal mesafesiz görüşme

Hastalık riski düşük olan tek bir haneden aşılanmamış insanlarla kapalı mekanda buluşma

Belirtiler görülmediği sürece Kovid-19'a maruz kaldığında test veya karantinadan kaçınma

Kıdemli danışman Andy Slavitt gazetecilere verdiği demeçte, "Kovid-19'un ötesinde dünyanın nasıl bir yer olacağını anlatmaya başladık. Daha fazla insan aşılandıkça... yapılabilecek aktivitelerin listesi büyümeye devam edecek" dedi.

CDC verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık 31 milyondan fazla Amerikalı aşılanmış bulunuyor.

Öte yandan, Wyoming Valisi Mark Gordon eyalet çapında maske gereksinimini kaldıracağını ve 16 Mart'tan itibaren restoranların, barların, tiyatroların ve spor salonlarının normal operasyonlarına devam etmesine izin vereceğini söyledi.

Gordon, yasakların kaldırılma kararına, azalan aktif Kovid-19 vakaları ve hastaneye yatış sayılarının yanı sıra eyalette devam eden aşı çalışmalarını gerekçe gösterdi.