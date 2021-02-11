ABD’den ‘Vuhan’ mesajı: ‘DSÖ’nün o raporunu yakından inceleyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Çin’in Vuhan kentinde saha çalışması yapan DSÖ ekibinin raporunu ve ekibin başkanı Peter Ben Embarek’in açıklamalarını değerlendirdi. Psaki, DSÖ uzmanının sunduğu raporda ABD’nin bir rolünün olmadığını, öncelikle söz konusu raporu detaylı şekilde inceleyeceklerini söyledi.

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA

ABD’nin COVID-19’un kökenlerine ilişkin kendi uzmanlarının Çin’de bağımsız şekilde saha araştırması yapmasını istediklerini kaydeden Psaki, ancak ondan sonra virüsün kökenleri konusunda daha net bir sonuca varabileceklerini ifade etti. DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek, COVID-19’un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti. Embarek, virüsün Çin’deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin ise olmadığını aktarmıştı. Embarek ayrıca, virüsün, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.