ABD’den vize teminatı adımı

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Hazırlanan programa göre, vize ihlal oranı yüksek görülen 50 ülkenin vatandaşlarından ABD seyahatleri öncesinde 5 ila 20 bin dolar arasında değişen tutarlarda teminat ücreti talep edilecek. Yeni sistemde seyahat edenler, yasal süre dolmadan ülkeden ayrıldıklarında yatırdıkları parayı eksiksiz geri alabilecek. Ancak vize süresini aşan veya kaçak duruma düşen kişilerin depozitoları doğrudan ABD hazinesine devredilecek. Uygulamanın özellikle turistik (B-2) ve ticari (B-1) vize başvurularını kapsayacağı bildirildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Karar, uluslararası alanda tepkiyle karşılandı. İnsan hakları savunucuları yüksek meblağların seyahat özgürlüğünü kısıtlayacağını savunurken; Washington yönetimi ise adımın yasa dışı göçle mücadelede gerekli bir caydırıcı mekanizma olduğunu vurguluyor. Listenin başında Afganistan, Nijerya, Yemen, Sudan, Eritre, Myanmar ve Çad gibi vize süresi aşım oranları yüksek Afrika ve Asya ülkeleri yer alıyor.