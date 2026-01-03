ABD'den Venezuela'ya saldırı! Akıllara Panama operasyonu geldi

Haberin Devamı

ABD, Venezuela'ya saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya düzenlenen saldırıların ABD tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu operasyonun, ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde düzenlendiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır."

Trump ayrıca, yerel saatle 11.00'de Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde basın toplantısı düzenleneceğini bildirdi.

OPERASYONU DELTA FORCE ÖZEL BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun, ABD ordusunun seçkin birliklerinden Delta Force tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

MADURO'NUN YARDIMCISI: YAŞADIKLARINA DAİR KANIT İSTİYORUZ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı, ABD'den Maduro ile eşinin hayatta olduklarına dair kanıt talep etti

CNN'in haberine göre Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV Venezuela'ya yaptığı açıklamada, Maduro ve eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini belirtti.

ABD saldırısının ülke genelinde yetkililerin, askeri personelin ve sivillerin hayatına mal olduğunu aktaran Rodriguez, "Donald Trump hükümetinden, Başkan Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair acil kanıt talep ediyoruz." dedi.

AKILLARA PANAMA'YA YAPILAN ASKERİ MÜDAHALE GELDİ

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyon, Washington’ın 1989’daki Panama işgalini akıllara getiriyor. 27 bin asker ile yapılan operasyonda “uyuşturucu kaçakçılığı” ile suçlanan Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega tarihte başka bir örneği olmayan şekilde ABD’ye götürülüp yargılanarak hapse atılmıştı.

ABD’NİN HEDEFİ OLDU

Manuel Noriega aslında ABD’ye yabancı bir isim değildi. 1960’lardan itibaren ABD ve onun Panama’daki uzantılarıyla irtibat halindeydi. 1983’te Panama Devlet Başkanı olduğunda ilk yıllarında ABD ile bir sorun yaşamadı. Ancak bu hep böyle gitmedi. Kimi yorumlara göre Noriega, Amerikalılar için artık ‘kontrol edilemez’ hale gelmişti. Panama kanalının kontrolünde de; ABD’nin Küba’ya yönelik planlarında da Washington’a ‘arıza’ çıkarıyordu. Bu nedenle artık ABD için bir ‘hedef’ haline gelmişti.

1988’de ABD resmi makamları Noriega’yı “uyuşturucu kaçakçılığı yapmak” ve “kara para aklamakla” suçlamaya başladı. Bu suçlamalar resmiyet kazanarak, adli makamlardan kararlar çıkarıldı. ABD’nin suçlamaları ile giderek artan gerilim 20 Aralık 1989’da askeri operasyona döndü. Operasyona ‘Just Cause’ (Haklı Sebep) adı verildi. Amerikan ordusunun hava indirme birlikleri ve özel operasyon birimlerinden oluşan 30 bine yakın asker ansızın Panama’yı ‘işgal’ etti. Özel birlikler limanları ve diğer yurtdışına kaçış yollarını kapattı. 24 saat geçmeden Panama ordusu dağılmıştı. Devlet Başkanı Noriega, Vatikan Büyükelçiliği’ne sığındı.

“ORMANA HOŞ GELDİN”

Bu aşamadan sonra Amerikalılar elçiliğin etrafını sardı ve çok yüksek sesle müzik açılarak Noriega’ya psikolojik baskı başladı. Elçiliğin etrafında Guns N’ Roses grubunun ‘Welcome to the Jungle’ (Ormana Hoş geldin!) özellikle hiç durmadan çalındı. Devam eden bu baskı sonucunda Noriega elçilikten çıkıp teslim oldu. ABD’ye götürüldü. Siyasi tarihte ilk kez bir devlet başkanı başka bir ülkeye kaçırılıp yargı önüne çıkarıldı. Bütün hukuki itirazlara rağmen ABD Yüksek Mahkemesi ‘sınır dışı yargılama yetkimizi kullanıyoruz’ diyerek Noriega’yı yargıladı ve 30 yıl hapse mahkûm etti. 2007’de ABD’deki cezasını tamamlayıp Fransa’ya iade edildi. Orada da yargılanıp 2011’e kadar cezaevinde kaldı. Ardından da Panama’ya iade edildikten sonra 2017’de hayatını kaybetti.

UZMANLARA GÖRE, ABD'NİN MADURO OPERASYONU VE VENEZUELA'YA SALDIRILARI YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HEDEFLİYOR

Öte yandan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılara ve Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aslan, ABD'nin başlattığı "Güney Mızrağı Operasyonu"nu hatırlatarak "Ana argüman uyuşturucuyla mücadeleydi. Ancak geldiğimiz aşamada bu sabah itibarıyla başlatılmış saldırı, özel kuvvet operasyonuyla Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeden çıkarılması ve büyük bir ihtimalle uyuşturucuyla, ticaret suçlamasıyla yargılanmak üzere Amerika'ya sevk edilmesiyle sonuçlanacak." dedi.

Bunun sonucunda Venezuela içinde ne gibi bir dönüşüm ve değişim olacağını tahmin etmenin zor olmadığını söyleyen Aslan, "Çünkü ülke zaten siyaseten ayrışmış bir ülke. Sosyalistlerle halihazırda iktidarı talep eden muhalefet arasında büyük bir ihtimalle eğer uygun koşullar oluşursa bazı gerilimler olabilir." diye konuştu.

Aslan, ABD'nin sahaya ne sevk edeceği, nasıl sevk edeceğinin belirgin olmadığını vurgulayarak "Askeri bir varlık, durumu daha da farklı bir istikamete evirecektir. Ancak şöyle bir gerçek artık ortaya çıktı; büyük bir ihtimalle Venezuela konvansiyonel bağlamda yetersiz olduğu için bu mücadelede ABD'nin talep ettiği siyasi dönüşümü gerçekleştirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Sosyalistlerin Ernesto Che Guevara dönemini hatırlatacak şekilde bir gayrinizami mücadeleye başlamasının da beklenebileceğini belirten Aslan, "Eğer bu denklem içerisine uyuşturucu kartellerini de eklerseniz Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) benzeri yeni bir oluşum filizlenebilir. Bu nedenle bu sürecin nasıl bir istikamete evrileceğini değerlendirmek pek mümkün değil. Dinamikler belirsiz ve karmaşık." dedi.

"BU SALDIRILAR NET BİR ŞEKİLDE REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ HEDEFLİYOR"

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin küresel siyasette kendi alanını net olarak tanımlamaya çalıştığını söyleyerek "Dolayısıyla en son yayımlanan ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde belirtildiği gibi Monroe Doktrini'nin (ABD Başkanı Donald) Trump etkisi çerçevesinde yeniden yorumlandığı ve Güney Amerika'nın bütünüyle ABD'den ayrı bir şekilde küresel siyasette etkin olmaya çalışmaması ve yine Güney Amerika'da dış aktörünün etkisinin azaltılması bugünkü Trump'ın ana politikasını oluşturmakta." değerlendirmesini yaptı.

Aylardır konuşulan ve bugün itibarıyla "sürpriz olmayan" ABD'nin Venezuela müdahalesinin, bunun yansıması ve doğrudan sonucu olduğunun altını çizen Özkan, "Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor. Bunu resmi yetkililer de zaten açıkça belirtiyorlar. ABD önce rejim değişikliği sonrasında ise Venezuela dahil diğer bütün ülkelerde Güney Amerika'da etkinliği tekrardan pekiştirmek istiyor." diye konuştu.