MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den Venezuela'ya 'İran füzeleri' tehdidi: "İzin verilmeyecek"
GeriDünya ABD'den Venezuela'ya 'İran füzeleri' tehdidi: "İzin verilmeyecek"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 19:25 | Son Güncelleme:

ABD'den Venezuela'ya 'İran füzeleri' tehdidi: "İzin verilmeyecek"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den Venezuela'ya 'İran füzeleri' tehdidi: "İzin verilmeyecek"
Abone Olgoogle-news

ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Özel Temsilcisi Eliott Abrams, ülkesinin İran'ın Venezuela'ya uzun menzilli füze göndermesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

Fox News televizyonuna konuşan Abrams, "İran'dan Venezuela'ya uzun menzilli füze yollanması ABD tarafından kabul edilemez. Buna müsamaha gösterilmeyecek ve izin verilmeyecektir." dedi.

Venezuela'nın İran'dan benzin almak için Tahran'a altınla ödeme yaptığını belirten Abrams, "İran silah satışları konusunda niyetini ortaya koymuştu. Venezuela bu anlamda açık bir müşteri çünkü bu iki zorba rejimin zaten ilişkileri var." ifadelerini kullandı.

Fox News'e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise şu anda İran'ın Venezuela'ya uzun menzilli füze gönderdiğine ilişkin bilgi olmadığını ancak iki ülke arasında silah satış anlaşmalarının imzalanacağını duyduklarını belirtti.

Yetkili, "Uzun menzilli füzelerin buraya gönderilmesini durdurmak için gereken tüm çabayı sarf edeceğiz ve şayet bir şekilde Venezuela'ya varırsa bu füzeleri orada imha edeceğiz." diye konuştu.

İran'ın Yemen'de Husilere silah yolladığını hatırlatan yetkili, "İran'ın bu bölgeye transfer edeceği her silah Güney Amerika ve Karayip Bölgelerini istikrarsızlaştırır, özellikle de bu Venezuela'nın komşuları Brezilya, Kolobiya ve Guyana için tehlikelidir." dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle