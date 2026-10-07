ABD'den veba uyarısı: Rusya'yı terk edin

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Sibirya'daki şüpheli pnömonik veba vakasının ardından Rusya'ya seyahat etmeme çağrısı yaptı. Bakanlığın açıklamasında, ABD vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri gerektiği söylendi.

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Bakanlık, salı günü sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği, İrkutsk bölgesinden gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan şüpheli pnömonik veba vakasına ilişkin basın raporlarından ve İrkutsk'taki hastanelerde uygulanan karantina önlemleri ile kapatmalardan haberdardır" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT UYARISI YÜRÜRLÜKTE

Açıklamada, "Durumu yakından takip etmeye devam ediyoruz. ABD hükümetinin Rusya'da, özellikle Moskova dışında, ABD vatandaşlarına yardım etme kapasitesi sınırlıdır" açıklamasını yaptı.

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Ayrıca açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya için 4. seviye Seyahat Uyarısı (Gitmeyin) yürürlükte olup, halihazırda Rusya'da bulunan ABD vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtmektedir" denildi.

CDC GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), X hesabından, Rusya'daki "veba salgını" endişesine yol açan olaya ilişkin açıklama yaptı. CDC, Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesi bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bildirilen bu vakanın koşullarının henüz teyit edilmediği aktarılan açıklamada, vebanın özellikle erken teşhis edildiğinde antibiyotiklerle tedavi edilebilen ciddi bir bakteriyel hastalık olduğu bilgisine yer verildi. Akciğer vebasının yakın temas sırasında solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye bulaşıcı bir hastalık olduğu kaydedilen açıklamada, enfekte kişilerin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve tedavisiyle olası temaslı kişilerin izlenmesinin halk sağlığı açısından önemli olduğu vurgulandı.

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Açıklamada, bu aşamada hastalığın ABD için ciddi bir tehlike arz etmediğine işaret edilerek, ilgili ortaklarla durumun yakından izlenmeye devam edileceğinin altı çizildi.

TRUMP: "GÖRMEK İSTEMEM, ZOR BİR HASTALIK"

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü şüpheli veba vakasına ilişkin endişelerini dile getirerek, ABD'nin "olaya çok güçlü şekilde baktığını" vurgulamıştı.

Trump, Beyaz Saray'dan Nebraska'ya hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir şeyle karşılaşmalarını görmek istemem. Bu zor bir hastalık" diye konuşmuştu.

ABD Başkanı, "Eskiden hastalıkları kontrol edebiliyorduk ancak bir şekilde o mikroplar daha güçlü ve daha akıllı hale geldi" ifadelerini kullanmıştı.

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RUSYA'DA VEBA SALGINI ŞÜPHESİ

NBC News, pazartesi günü yerel medyaya dayandırarak, Sibirya'da 28 yaşındaki bir laboratuvar çalışanının pnömonik vebaya maruz kalmış olabileceği ve hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 200 kişinin tıbbi gözetim altında tutulduğunu bildirmişti. Rusya, pazar günü veba ile mücadele eden bir enstitüde çalışan kadının "nedeni bilinmeyen zatürre" nedeniyle öldüğünü kaydetmişti. Ancak Rus yetkililer kesin ölüm nedenini açıklamadı.