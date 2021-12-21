ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Maaş vergisine asgari ücret ayarıMaaş vergisine asgari ücret ayarı#Vergi
F.Bahçede 8. hoca operasyonu başladı Kontak kurulan isim, dönüm noktası...F.Bahçe'de 8. hoca operasyonu başladı! Kontak kurulan isim, dönüm noktası...#Fenerbahçe
Dikkat: Sıcaklık daha da düşüyor... Sağanak ve kar uyarısıDikkat: Sıcaklık daha da düşüyor... Sağanak ve kar uyarısı#Meteoroloji
TLye büyük destek kararıTL'ye büyük destek kararı!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğanın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüşErdoğan'ın açıklamalarının ardından dövizde sert düşüş#DOLAR
Kılıçdaroğlu TÜSİAD’a ‘Susun’ mu dediKılıçdaroğlu TÜSİAD’a ‘Susun’ mu dedi?#Kılıçdaroğlu
Fransa bu iddia ile çalkalanıyor... Ve harekete geçtiFransa bu iddia ile çalkalanıyor... Ve harekete geçti#Fransa
Altın fiyatlarında sert düşüş İşte son gelişmelerAltın fiyatlarında sert düşüş! İşte son gelişmeler#Altın
Güntekin Onay: Ne yazık ki inandırıcı gelmiyor...Güntekin Onay: 'Ne yazık ki inandırıcı gelmiyor...'#Fenerbahçe
DSÖden flaş Omicron paylaşımı... Umutla beklenen tarihi açıkladıDSÖ'den flaş Omicron paylaşımı... Umutla beklenen tarihi açıkladı#Omicron
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor İşte vergi ve harçlarda yeni tarifelerMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! İşte vergi ve harçlarda yeni tarifeler#Vergi
Ece Ronaydan bebek müjdesi: 2.5 aylık hamileyimEce Ronay'dan bebek müjdesi: 2.5 aylık hamileyim!#Ece Ronay
Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazıBirazcık efendi ol bırak elinden şu sazı#Muharrem Sarıkaya
Begüm Akkaya ile Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyorBegüm Akkaya ile Yağız Can Konyalı aşk mı yaşıyor?#Begüm Akkaya
35 yaşında tarihi zafer Resmen bomba etkisi yarattı35 yaşında tarihi zafer! Resmen bomba etkisi yarattı#Gabriel Boric
HABERLERDünya Haberleri

ABD'den vatandaşlarına 'Ukrayna'ya seyahat etmeyin' uyarısı

#ABD#Ukrayna#Dünya
ABDden vatandaşlarına Ukraynaya seyahat etmeyin uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgede artan Rusya tehdidini gerekçe göstererek, vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahatten kaçınmaları uyarısı yaptı.

ABD'den Rusya'yı kızdıracak bir adım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede artan Rusya tehdidi, Covid-19 salgını ve bazı bölgelerde artan suç ve sivil huzursuzluk gerekçe gösterilerek, ABD vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmekten kaçınmaları istendi.

Açıklamada, “ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekata hazırlandığı yönündeki haberleri bilmelidir. ABD vatandaşlarına özellikle Ukrayna sınırları boyunca Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az bir farkla bozulabileceği hatırlatıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Ukrayna'ya seyahat etmeyi seçen ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'nın herhangi bir yerindeki askeri harekatının ABD Büyükelçiliğinin Ukrayna'dan ayrılan ABD vatandaşlarına yardım da dahil olmak üzere konsolosluk hizmetleri sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkileyeceğinin farkında olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Ukrayna#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan

BAKMADAN GEÇME!

Bir ay dayanamaz demişlerdi 10 yıl bitti Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor

"Bir ay dayanamaz" demişlerdi 10 yıl bitti! Ağabeyine bile acımayan Kim Jong Un ve dünyayı neler bekliyor?

#Kim Jong Un
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Sonu görünmeyen kuyruk Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

Sonu görünmeyen kuyruk! Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler

#Afganistan